«Роснано» снова заявило о риске банкротства

Госкорпорация «Роснано» опубликовала отчет эмитента за 2023 год. В нем говорится, что без дополнительного финансирования компания с большой вероятностью столкнется с банкротством. Впервые о риске банкротства «Роснано» сообщило осенью 2023 года.

«В настоящее время группа эмитента находится в процессе обсуждения с акционером возможности дополнительного финансирования, однако решения о возможности, объемах и сроках предоставления такого финансирования представителями акционера не приняты»,— говорится в отчете.

«Роснано» надеется на скорое принятие правительством решений, которые позволят ему полностью погасить накопленный долг. Если корпорация получит финансирование, то она сможет непрерывно продолжать свою деятельность.

В феврале «Роснано» подало в Арбитражный суд Москвы иск «об установлении фактов, имеющих юридическое значение». Как сообщали со ссылкой на источник «Ведомости», компания хотела признать факт переоценки по новой методике ее обязательств в 2017 году. В марте госкорпорация ВЭБ.РФ заявила, что иск «Роснано» юридически несостоятелен. В иске в качестве иных лиц «Роснано» просило привлечь к разбирательству ВЭБ, Минэкономики и Минфин. Ответчики не указаны.

В отчете «Роснано» за первое полугодие, опубликованном в начале октября 2023 года, госкорпорация предупредила о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и предупредила о высоких рисках возникновения признаков банкротства. На конец июня чистый долг госкорпорации составлял 95,56 млрд руб.

О том, как «Роснано» инициировало банкротство своего проекта «гибких планшетов»,— в материале «"Роснано" сворачивается с гибкими дисплеями».

Евгений Белоусов