Не просите. Саммит не предложит

На юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне вопрос о будущем Украины в альянсе станет одним из ключевых. Однако, как сообщила британская газета The Telegraph, союзники настоятельно просят украинского президента Владимира Зеленского не требовать «невозможного», то есть приглашения Украины в НАТО, чтобы не вынуждать альянс говорить Киеву «нет». Упомянутый вопрос был поводом для жарких дискуссий на предыдущей встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе и совсем не добавил единства союзникам. На этот раз организаторы мероприятия хотели бы избежать подобных споров, чтобы не портить 75-летний юбилей альянса новостями о разногласиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Stoyan Nenov, Reuters Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Stoyan Nenov, Reuters

Подготовка к саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится 9–11 июля, идет полным ходом. 30–31 мая обсуждением предстоящего мероприятия, на котором альянс отметит 75 лет со дня основания, займутся, в частности, министры иностранных дел стран—членов блока во время неформального заседания в Праге. А генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг произнесет отдельную речь на конференции «75 лет НАТО: как держаться прежнего курса», организованной в Праге чешским Сенатом.

В НАТО не раз давали понять, что придают саммиту в Вашингтоне исключительное значение. За последние два года альянс пополнился двумя новыми членами — Финляндией и Швецией — и уже насчитывает 32 страны-участницы. Кроме того, после начала боевых действий на территории Украины в феврале 2022 года в военном блоке, поддержавшем Киев, не раз заявляли о небывалом единстве союзников. И хотя с этим утверждением многие могли бы не согласиться, учитывая периодические споры внутри альянса по поводу объемов и механизмов помощи Украине, именно с такой установкой организаторы саммита хотели бы и выйти на празднование 75-летия.

Очевидно, что Украина, о безоговорочной поддержке которой говорят как Йенс Столтенберг, так и большинство представителей стран НАТО, займет одно из ведущих мест в повестке встречи лидеров.

Однако в то же время партнеры настроены сделать все возможное, чтобы не испортить себе юбилей, и поэтому, как рассказала газета The Telegraph, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с настоятельной просьбой не требовать от альянса «невозможного». Во всяком случае публично.

Вопрос будущего Украины в НАТО стал главной темой еще на прошлом саммите союзников в июле 2023 года в Вильнюсе. Тогда Киев требовал от его участников назвать четкие сроки его вступления в альянс. И хотя ряд стран поддержали господина Зеленского, позиция тех, кто призывает не спешить, оказалась доминирующей. Впрочем, это не уберегло собравшихся в литовской столице от бурных споров. На этот раз Вашингтон как хозяин саммита хотел бы подобного избежать.

По данным британского издания, США и Германия предостерегли союзников от выступлений за предоставление Киеву четких временных рамок относительно интеграции в НАТО.

Источник, знакомый с позицией администрации президента Джо Байдена, заверил, что Вашингтон и Берлин весьма скептически относятся к перспективам Украины на юбилейном саммите серьезно продвинуться по пути к полноправному членству в альянсе. Ключевые с точки зрения объемов военной и финансовой помощи союзники Украины также обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не оказывать давления на отдельных членов НАТО, чтобы те не делали заявлений в поддержку предоставления Киеву четкого графика интеграции.

Учитывая манеру украинского лидера публично выдвигать требования партнерам, когда не получается договориться кулуарно, в США и ФРГ решили действовать упреждающе. В этих странах опасаются, что конкретные обещания Украине относительно вступления в альянс увеличат риск вовлечения военного блока в конфликт с Россией, не говоря уже о том, что открытое обсуждение этого вопроса выплеснет наружу разногласия, тогда как саммит призван продемонстрировать единство союзников.

Между тем, по информации The Telegraph, ряд государств, в том числе Великобритания, Франция и Литва, настаивали, чтобы в итоговом документе саммита в контексте Украины фигурировало слово «приглашение».

Однако позиция США и Германии, похоже, снова возьмет верх. Сообщается, что на данный момент партнеры решили утвердить в июле «дорожную карту» вступления Украины в НАТО и тем самым поддержать устремления Киева. Но конкретные сроки в этом документе содержаться не будут. «Это не приглашение, но это наиболее близкий к нему шаг»,— поделился с The Telegraph неназванный дипломат.

Помимо этого, в НАТО обсуждается пакет поддержки, который должен продемонстрировать намерение альянса помогать Украине в противостоянии с Россией, завершение которого и приблизит страну к членству в военном блоке.

Среди прочего на саммите также могут принять решение о переходе функций контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» под патронат НАТО. И наконец, одним из пунктов повестки наверняка станет предложение Йенса Столтенберга создать новый фонд на $100 млрд для Киева. В этой инициативе уже отказалась участвовать Венгрия. По словам главы МИДа этой страны Петера Сийярто, сумму должны собрать за пять лет, «а это значит, что в НАТО рассчитывают на продолжение военных действий в течение этого времени».

Прислушается ли Киев к просьбам партнеров, пока неясно. Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале мая утверждал, что Киев «находится в шаге от приглашения» в НАТО.

Канцлер же ФРГ Олаф Шольц на днях заявил, что эта страна может не получить полноправного членства, «вероятно, и в следующие 30 лет». По его словам, об этом же он говорил в 2022 году президенту РФ Владимиру Путину, а также на встречах в Киеве. «Это было ясно всем»,— отметил господин Шольц.

Россия тем не менее неоднократно заявляла, что одной из причин начала боевых действий на Украине была угроза ее вступления в НАТО. По словам Владимира Путина, Москва никогда не соглашалась «с тем, что Украина будет в НАТО». «Мы только упрашивали в течение десятилетий: не делайте этого, не делайте этого»,— сказал в феврале 2024 года российский лидер в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Алексей Забродин