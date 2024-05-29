«Талибан» раздора

США не будут считать движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) законными властями Афганистана и предупреждают Москву, что признание «станет плохим сигналом для других». Об этом заявил в Вашингтоне координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) на сегодняшний день является властью в Афганистане и отношения с ним надо выстраивать исходя из реалий. На этом фоне новые власти в Кабуле заявили, что талибы «никогда не были террористами, а воевали за освобождение страны от иностранной оккупации». Начатый Москвой процесс признания талибов стал триггером новой глобальной дискуссии о том, как относиться к исламскому государственному проекту, пришедшему на смену прозападному правительству в Кабуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено)

Фото: Ali Khara / Reuters Представители движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено)

Фото: Ali Khara / Reuters

Администрация США отвергает идею признания движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) в качестве законных властей Афганистана и предупреждает Москву о негативных последствиях такого шага. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о том, как Вашингтон относится к идее признания Россией талибов. «"Талибан" не выполнил ни одного обязательства, взятого на себя после прихода к власти. У нас нет оснований признать "Талибан" официальным правительством, и если Россия поступит так, это пошлет плохой сигнал всем»,— отметил Джон Кирби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

Заявление представителя Белого дома прозвучало в связи с планами признания Москвой правительства талибов, которые подтвердил президент России Владимир Путин. «В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, но выстраивать как-то надо. Это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане. Надо исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения»,— пояснил Владимир Путин на пресс-конференции во вторник.

По словам российского президента, в обсуждении этого вопроса Москва находится в контакте со многими партнерами, в том числе в регионе Центральной Азии. «Мы учитываем мнение каждого из наших партнеров и друзей. И будем вместе формулировать эту позицию»,— добавил Владимир Путин.

По поводу происходящего разворота в политике Москвы в беседе с агентством ТАСС высказался и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Двадцать лет — это достаточно длительный период, в ходе которого история совершила немало серьезных пируэтов. В начале ХХI века мы считали талибов террористами, а американцев — партнерами в борьбе против экстремизма. Теперь все иначе. Теперь талибы снова у власти, и мы близки к установлению полноформатных отношений с ними»,— констатировал Дмитрий Медведев. По его словам, «власти современного Афганистана пытаются вести конструктивный диалог».

«Насколько искренне? Поживем — увидим»,— добавил господин Медведев.

Схожую мысль об эволюции движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) ранее выразил по итогам прошедших в Дели российско-индийских консультаций по Афганистану директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. «Талибы, которые повоевали 20 лет с американцами и НАТО, все-таки сделали для себя важные политические выводы. В том числе о том, что если они хотят оставаться афганскими патриотами, пусть и с большой долей исламизма, то они должны действовать таким образом, чтобы не портить отношения как минимум с окружающим миром, у которого есть опасения в отношении исламизма, политического ислама как явления»,— отметил господин Кабулов.

«Мне представляется, что эта эволюция произошла. В процессе борьбы за власть в Афганистане талибы переродились в национально-освободительное движение исламского толка, которое в своей повестке фокусируется только на Афганистане. Талибы ясно дали понять, что не являются частью глобального джихада, представляющего опасность как для Индии, так и для России»,— заявил господин Кабулов агентству ТАСС.

Учитывая новый всплеск интереса к теме возможного пересмотра их статуса, сами талибы в своих последних заявлениях приветствуют инициативу Москвы и призывают мировое сообщество последовать ее примеру.

«Россия проводит реальную политику и ставит свои национальные интересы превыше всего»,— заявил агентству «РИА Новости» глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин, добавив, что талибы «хотят позитивных отношений с соседями и странами региона и мира».

«Мы никогда не были террористами, а воевали за освобождение нашей страны от иностранной оккупации»,— подчеркнул Сухейль Шахин.

В свою очередь, советник главы МИДа в правительстве талибов Закир Джалали обратил внимание на значительный прогресс, достигнутый за последние три года в отношениях «Талибана» (признано в РФ террористическим и запрещено) с Москвой. По его мнению, это служит предпосылкой для следующего шага — установления официальных отношений между Афганистаном и Россией. Комментируя на своей странице в соцсети X динамику контактов последних лет, Закир Джалали напомнил, что стороны обменялись визитами на различных уровнях, а высокопоставленная афганская делегация принимала участие в большинстве встреч московского формата по внутриафганскому урегулированию.

Кроме того, афганские представители участвовали в Международном экономическом форуме «Россия—Исламский мир: KazanForum» в Татарстане и готовятся принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 5–8 июня. «Представители нынешних афганских властей, с которыми Россия, как и большинство других государств, развивает взаимовыгодные политические и экономические связи, действительно приглашены на XXVII Петербургский международный экономический форум. Программа пребывания афганской делегации в России, включая встречи "на полях" форума, формируется»,— сообщили в среду в МИД РФ, отвечая на вопрос об участии движения «Талибан» в ПМЭФ.

На фоне развернувшейся дискуссии о том, каким должен быть формат отношений с талибами, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил агентству ТАСС, что ООН придерживается прежнего курса, а именно «взаимодействует с де-факто афганскими властями, так как они таковыми являются».

На прошлой неделе с визитом в Кабуле побывала замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло. Главной темой переговоров стала встреча спецпредставителей по Афганистану, которую ООН проведет в Дохе 30 июня и 1 июля. В официальном сообщении на сайте ООН отмечается, что Розмари Ди Карло передала де-факто главе МИД Афганистана предварительное приглашение принять участие во встрече в Дохе. В феврале этого года вторая встреча спецпредставителей по Афганистану в Дохе под эгидой генсека ООН Антониу Гутерриша прошла без участия делегации движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено).

Основной целью многосторонних переговоров в Дохе в руководстве ООН называют поиск более скоординированного и организованного взаимодействия Кабула с мировым сообществом.

Впрочем, готовящееся Москвой признание движения «Талибан» не снимает острых вопросов о том, почему территория Афганистана по-прежнему используется для террористических атак и какую роль в этом играют власти в Кабуле. Серьезной головной болью Афганистан остается для соседнего Пакистана, который, по сути, и создал движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено). На этой неделе Исламабад потребовал от Кабула выдать организаторов атаки террориста-смертника на китайских специалистов в районе Бешам провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как заявил глава МВД Пакистана Раза Накви, руководители базирующийся в Афганистане экстремистской группировки «Техрик-е-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана», ТТП, связано с движением «Талибан») стоят за атакой афганского террориста-смертника на пятерых китайских инженеров в Бишаме, совершенной в марте этого года. «Мы требуем ареста, привлечения к ответственности или выдачи Пакистану главаря ТТП Мехсуда и остальных лиц, виновных в планировании и исполнении нападения на граждан КНР»,— заявил глава МВД Пакистана. По его словам, Пакистан выступает за добрососедские отношения с Афганистаном, однако его условием остается борьба с терроризмом на афганской земле. «О необходимости этого Пакистан неоднократно заявлял ранее, но пока мы не получили подтверждений готовности временного правительства Афганистана, слабостью которого пользуются террористы»,— отметил пакистанский министр.

Сергей Строкань