«Талибан» раздора
Признание Москвой властей Афганистана понравилось не всем
США не будут считать движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) законными властями Афганистана и предупреждают Москву, что признание «станет плохим сигналом для других». Об этом заявил в Вашингтоне координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) на сегодняшний день является властью в Афганистане и отношения с ним надо выстраивать исходя из реалий. На этом фоне новые власти в Кабуле заявили, что талибы «никогда не были террористами, а воевали за освобождение страны от иностранной оккупации». Начатый Москвой процесс признания талибов стал триггером новой глобальной дискуссии о том, как относиться к исламскому государственному проекту, пришедшему на смену прозападному правительству в Кабуле.
Представители движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено)
Фото: Ali Khara / Reuters
Администрация США отвергает идею признания движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) в качестве законных властей Афганистана и предупреждает Москву о негативных последствиях такого шага. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о том, как Вашингтон относится к идее признания Россией талибов. «"Талибан" не выполнил ни одного обязательства, взятого на себя после прихода к власти. У нас нет оснований признать "Талибан" официальным правительством, и если Россия поступит так, это пошлет плохой сигнал всем»,— отметил Джон Кирби.
Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Фото: Elizabeth Frantz, Reuters
Заявление представителя Белого дома прозвучало в связи с планами признания Москвой правительства талибов, которые подтвердил президент России Владимир Путин. «В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, но выстраивать как-то надо. Это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане. Надо исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения»,— пояснил Владимир Путин на пресс-конференции во вторник.
По словам российского президента, в обсуждении этого вопроса Москва находится в контакте со многими партнерами, в том числе в регионе Центральной Азии. «Мы учитываем мнение каждого из наших партнеров и друзей. И будем вместе формулировать эту позицию»,— добавил Владимир Путин.
По поводу происходящего разворота в политике Москвы в беседе с агентством ТАСС высказался и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Двадцать лет — это достаточно длительный период, в ходе которого история совершила немало серьезных пируэтов. В начале ХХI века мы считали талибов террористами, а американцев — партнерами в борьбе против экстремизма. Теперь все иначе. Теперь талибы снова у власти, и мы близки к установлению полноформатных отношений с ними»,— констатировал Дмитрий Медведев. По его словам, «власти современного Афганистана пытаются вести конструктивный диалог».
«Насколько искренне? Поживем — увидим»,— добавил господин Медведев.
Схожую мысль об эволюции движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) ранее выразил по итогам прошедших в Дели российско-индийских консультаций по Афганистану директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. «Талибы, которые повоевали 20 лет с американцами и НАТО, все-таки сделали для себя важные политические выводы. В том числе о том, что если они хотят оставаться афганскими патриотами, пусть и с большой долей исламизма, то они должны действовать таким образом, чтобы не портить отношения как минимум с окружающим миром, у которого есть опасения в отношении исламизма, политического ислама как явления»,— отметил господин Кабулов.
«Мне представляется, что эта эволюция произошла. В процессе борьбы за власть в Афганистане талибы переродились в национально-освободительное движение исламского толка, которое в своей повестке фокусируется только на Афганистане. Талибы ясно дали понять, что не являются частью глобального джихада, представляющего опасность как для Индии, так и для России»,— заявил господин Кабулов агентству ТАСС.
Учитывая новый всплеск интереса к теме возможного пересмотра их статуса, сами талибы в своих последних заявлениях приветствуют инициативу Москвы и призывают мировое сообщество последовать ее примеру.
«Россия проводит реальную политику и ставит свои национальные интересы превыше всего»,— заявил агентству «РИА Новости» глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин, добавив, что талибы «хотят позитивных отношений с соседями и странами региона и мира».
«Мы никогда не были террористами, а воевали за освобождение нашей страны от иностранной оккупации»,— подчеркнул Сухейль Шахин.
В свою очередь, советник главы МИДа в правительстве талибов Закир Джалали обратил внимание на значительный прогресс, достигнутый за последние три года в отношениях «Талибана» (признано в РФ террористическим и запрещено) с Москвой. По его мнению, это служит предпосылкой для следующего шага — установления официальных отношений между Афганистаном и Россией. Комментируя на своей странице в соцсети X динамику контактов последних лет, Закир Джалали напомнил, что стороны обменялись визитами на различных уровнях, а высокопоставленная афганская делегация принимала участие в большинстве встреч московского формата по внутриафганскому урегулированию.
Кроме того, афганские представители участвовали в Международном экономическом форуме «Россия—Исламский мир: KazanForum» в Татарстане и готовятся принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 5–8 июня. «Представители нынешних афганских властей, с которыми Россия, как и большинство других государств, развивает взаимовыгодные политические и экономические связи, действительно приглашены на XXVII Петербургский международный экономический форум. Программа пребывания афганской делегации в России, включая встречи "на полях" форума, формируется»,— сообщили в среду в МИД РФ, отвечая на вопрос об участии движения «Талибан» в ПМЭФ.
На фоне развернувшейся дискуссии о том, каким должен быть формат отношений с талибами, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил агентству ТАСС, что ООН придерживается прежнего курса, а именно «взаимодействует с де-факто афганскими властями, так как они таковыми являются».
На прошлой неделе с визитом в Кабуле побывала замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло. Главной темой переговоров стала встреча спецпредставителей по Афганистану, которую ООН проведет в Дохе 30 июня и 1 июля. В официальном сообщении на сайте ООН отмечается, что Розмари Ди Карло передала де-факто главе МИД Афганистана предварительное приглашение принять участие во встрече в Дохе. В феврале этого года вторая встреча спецпредставителей по Афганистану в Дохе под эгидой генсека ООН Антониу Гутерриша прошла без участия делегации движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено).
Основной целью многосторонних переговоров в Дохе в руководстве ООН называют поиск более скоординированного и организованного взаимодействия Кабула с мировым сообществом.
Впрочем, готовящееся Москвой признание движения «Талибан» не снимает острых вопросов о том, почему территория Афганистана по-прежнему используется для террористических атак и какую роль в этом играют власти в Кабуле. Серьезной головной болью Афганистан остается для соседнего Пакистана, который, по сути, и создал движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено). На этой неделе Исламабад потребовал от Кабула выдать организаторов атаки террориста-смертника на китайских специалистов в районе Бешам провинции Хайбер-Пахтунхва.
Как заявил глава МВД Пакистана Раза Накви, руководители базирующийся в Афганистане экстремистской группировки «Техрик-е-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана», ТТП, связано с движением «Талибан») стоят за атакой афганского террориста-смертника на пятерых китайских инженеров в Бишаме, совершенной в марте этого года. «Мы требуем ареста, привлечения к ответственности или выдачи Пакистану главаря ТТП Мехсуда и остальных лиц, виновных в планировании и исполнении нападения на граждан КНР»,— заявил глава МВД Пакистана. По его словам, Пакистан выступает за добрососедские отношения с Афганистаном, однако его условием остается борьба с терроризмом на афганской земле. «О необходимости этого Пакистан неоднократно заявлял ранее, но пока мы не получили подтверждений готовности временного правительства Афганистана, слабостью которого пользуются террористы»,— отметил пакистанский министр.