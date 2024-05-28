Путин: надо как-то выстраивать отношения с властями Афганистана

Президент Владимир Путин заявил, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) теперь является властью в Афганистане. России надо исходить из сложившихся реалий и выстраивать с ним отношения.

«Как выстраивать отношения — это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо. Это же люди, которые контролируют страну, являются властью в Афганистане. Надо исходить из реалий. Мы в контакте со многими партнерами»,— сказал президент во время пресс-конференции в Ташкенте (цитата по сайту Кремля).

Господин Путин добавил, что внутри Афганистана действительно есть проблемы, которые всем известны. Однако это не отменяет необходимость выстраивать отношения с новым правительством страны. У России много партнеров в Центральной Азии, и она старается учитывать мнение и позицию каждого из них, заключил президент.

Накануне, 27 мая, стало известно, что МИД и Минюст России доложили господину Путину, что движение «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций. Утверждается, что эта позиция была согласована и с другими российскими ведомствами. Ранее о необходимости исключить движение из списка высказывался глава МИД РФ Сергей Лавров. Свою позицию он аргументировал тем, что движение является законной властью в Афганистане.

О возможном исключении «Талибана» из списка террористических организаций — в материале «Ъ».

Евгений Белоусов