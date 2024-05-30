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В Курске укрепляют «Содружество»

Группа приступила к реализации инвестпроекта за 17,9 млрд рублей

ООО «Курскагротерминал», входящее в ГК «Содружество», приступило к строительству третьей очереди производственно-логистического комплекса в Касторенском районе Курской области стоимостью 17,9 млрд руб. Об этом рассказал врио губернатора Алексей Смирнов в ходе отчета о результатах деятельности правительства Курской области за 2023 год. Эксперты считают проект своевременным, поскольку «рентабельность в переработке масличных культур сейчас очень высока».

Эксперты оценивают окупаемость проекта примерно в пять лет

Эксперты оценивают окупаемость проекта примерно в пять лет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эксперты оценивают окупаемость проекта примерно в пять лет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Курскагротерминал» продолжает реализацию осуществляемого в Касторенском районе Курской области с 2019 года инвестпроекта по строительству производственно-логистического комплекса по переработке масличных культур. В третью очередь инвестпроекта планируется вложить 17,9 млрд руб. Запустив в 2023 году завод второй очереди проекта, компания стала крупнейшим заводом в Европе по переработке масличных культур, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. В компании на запрос «Ъ-Черноземье» не ответили.

«Курскагротерминал» приступил к строительству производственно-логистического комплекса в 2020 году. Тогда объем инвестиций оценивался в 12,2 млрд руб. Заявлявшаяся мощность производства — 85 тыс. т соевого масла и 300 тыс. т соевого шрота, 200 тыс. т подсолнечного масла и 200 тыс. т жмыха в год. Рядом также разместился элеваторный комплекс для хранения сырья и железнодорожный участок. К 2021 году компания заявила уже о 25,6 млрд руб. в две очереди проекта. Первые мощности маслоэкстракционного завода на площадке «Курскагротерминала» были запущены в 2022 году.

По данным из открытых источников, уже введены в эксплуатацию две очереди МЭЗа перерабатывающей мощностью по 1 млн т в год подсолнечника, рапса, сои и льна, линия по производству высокопротеинового подсолнечного шрота и два цеха по производству лецитина, складской терминал для зерновых и бобовых культур объемом свыше 750 тыс. куб. м, хранилище растительных масел объемом около 60 тыс. куб. м. Также у компании есть собственный железнодорожный терминал с общей протяженностью железнодорожного пути 15 км, длина приемоотправочных путей вмещает до 162 вагонов.

В 2022 году «Курскагротерминал» выработал и отгрузил более 80 тыс. т масла растительного нерафинированного, 79,8 тыс. т соевого шрота, 57,6 тыс. т подсолнечного шрота, 15,1 тыс. т рапсового шрота, сообщал в интервью СМИ исполнительный директор «Курскагротерминала» Игорь Бондарук. В конце 2023 года заявлялось о намерениях произвести и отгрузить потребителям 463 тыс. т масла растительного нерафинированного и почти 900 тыс. т шрота.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Курскагротерминал» зарегистрировано в январе 2019 года в Курской области. Уставный капитал — 10 тыс. руб., основной вид деятельности — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. По собственным данным компании, на площади 95 га собрана вся цепочка производства — от приемки сырья до отправки потребителям готовой продукции. Руководство осуществляет управляющая компания «Содружество». Учредитель компании — калининградское ООО «Содружество Рус» (100%), его бенефициары не раскрываются. Выручка в 2022 году составила 8,6 млрд руб., чистый убыток — 1,8 млрд руб.

Эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в конце прошлого года отмечали рекордное производство подсолнечника — 16,7 млн т и сои — 6,74 млн т. Год назад результаты составляли 16,55 и 6 млн т соответственно. Производство рапса в 2023 году снизилось с 4,55 до 4,2 млн т в зачетном весе. Также, по данным ИКАР, урожай подсолнечника в новых присоединенных регионах РФ должен был значительно превзойти показатель 2022 года и превысить 1,5 млн т в зачетном весе.

Аналитики отмечают, что большая часть анонсированных в последние годы инвестпроектов в сфере переработки масличных (МЭЗов) уже введена в строй. Переработка активно ведется не только на новых заводах «Содружества» в Курской области, но и на предприятии «Черкизова» в Липецкой области и других. Общий потенциал перерабатывающих мощностей в РФ превысил 30 млн т и продолжит расти в ближайшие пять лет. Переработка масличных в РФ растет вслед за предложением сырья. За последние пять лет объем переработки подсолнечника вырос на 30%, сои — на 20%, рапса — на 130%. В сезоне 2023–2024 годов рекорды снова будут обновлены по всем перечисленным культурам, считают в ИКАР.

По мнению гендиректора маслоэкстракционного завода «Олсам» Павла Краснова, у таких компаний, как «Содружество», «собственная экономика и собственные невероятные возможности для закупки сырья и для его переработки»: «Поскольку они уже реализовали один гигантский проект на две очереди завода, каждая из которых перерабатывает по 3 тыс. т сырья в сутки, думаю, им не составит труда построить и загрузить мощности еще на 3 тыс. т переработки в сутки». Господин Краснов предположил, что окупаемость проекта может составить около пяти лет.

«Не совсем знаю конечного покупателя ГК “Содружество”, поскольку они все-таки специализируются на рапсе и в меньшей степени на подсолнечнике, но, насколько мне известно, они третью линию строят под подсолнечник. Как следует из статистики, 50% производимого масла у нас реализуется внутри страны, а экспорт идет в самые разные страны — Китай, Турцию, Египет, Иран, Индию и другие»,— отметил эксперт.

Директор исследовательской компании «Совэкон» Андрей Сизов отметил, что введенные еще в 2021 году для борьбы с продуктовой инфляцией высокие пошлины на экспорт сырья вынуждают аграриев продавать его внутри страны, а производители конечной продукции продают масло по сложившимся на мировом рынке ценам, поэтому «рентабельность в переработке масличных культур сейчас очень высока»:

«Переработчикам на руку то, что в текущее время растут сборы сои в центральных регионах страны, и здесь же находятся основные потребители шрота — крупные животноводческие предприятия».

Эксперт отметил, что реализация проекта может столкнуться с определенными трудностями: «Они связаны с тем, что, возможно, придется искать альтернативу поставкам оборудования европейских производителей и, вероятно, в пользу китайских компаний. В любом случае это отразится на цене оборудования в сторону ее увеличения». Также Андрей Сизов не исключает, что в перспективе аграрии могут начать сокращение площадей под масличными культурами, если пошлины на их экспорт останутся на нынешнем уровне.

Вячеслав Запорожец

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