Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генштаб Ирана исключил версию с диверсией при крушении вертолета Раиси

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана представил второй отчет о расследовании крушения вертолета президента страны Эбрахима Раиси. В отчете говорится, что версия с крушением вертолета из-за взрыва, вызванного диверсией, исключена, передает телеканал IRIB.

Место крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси

Место крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси

Фото: WANA, Reuters

Место крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси

Фото: WANA, Reuters

Согласно отчету, версия со взрывом была исключена по результатам исследования обломков и частей вертолета. «Судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, версия о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения со склоном возвышенности, исключена»,— говорится в отчете Генштаба (цитата по ТАСС).

Свидетельства чрезвычайной ситуации также не были выявлены при изучении разговоров между пилотами. Последний раз они выходили на связь за 69 секунд до падения вертолета. В отчете называется ошибочной метеорологическая сводка, в которой погодные условия для полета в день крушения вертолета назывались «благоприятными» и «подходящими».

Где разбился вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси. Карта

Читать далее

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение 19 мая. Утром 20 мая обгоревшие обломки были обнаружены рядом с иранской деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Вместе с президентом на борту вертолета находилась делегация чиновников, в том числе глава иранского МИДа Хосейн Амир-Абдоллахиан. Все они погибли. В качестве основной версии крушения борта рассматриваются погодные условия — самолет пропал из зоны видимости во время сильного тумана, его обломки искали 10 часов более 70 спасательных отрядов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран пойдет через похороны к выборам».

Фотогалерея

Политический путь Эбрахима Раиси

Предыдущая фотография
Эбрахим Раиси (второй справа) родился в 1960 году в городе Мешхед в семье священнослужителя. Его отец и мать принадлежали к сейидам, которые считаются потомками семьи пророка Мухаммеда. Согласно официальным данным, в 1975 году поступил в семинарию в Куме — главном интеллектуальном центре шиитского ислама. Окончил магистратуру по частному праву, получил степень доктора в области юриспруденции и права в Университете Шахида Мотахари. Оппоненты Раиси и оппозиционные СМИ заявляли, что есть сомнения в том, что политик получил какое-либо образование после начальной школы

Эбрахим Раиси (второй справа) родился в 1960 году в городе Мешхед в семье священнослужителя. Его отец и мать принадлежали к сейидам, которые считаются потомками семьи пророка Мухаммеда. Согласно официальным данным, в 1975 году поступил в семинарию в Куме — главном интеллектуальном центре шиитского ислама. Окончил магистратуру по частному праву, получил степень доктора в области юриспруденции и права в Университете Шахида Мотахари. Оппоненты Раиси и оппозиционные СМИ заявляли, что есть сомнения в том, что политик получил какое-либо образование после начальной школы

Фото: Автор неизвестен / khabarfoori.com / Wikipedia

Активно поддерживал Исламскую революцию 1979 года, приведшую к упразднению монархии и провозглашению Исламской Республики Иран. В 25 лет стал заместителем прокурора Тегерана и, как утверждают международные правозащитные организации, входил в так называемый «комитет смерти», который санкционировал внесудебные массовые казни политзаключенных в 1988 году

Активно поддерживал Исламскую революцию 1979 года, приведшую к упразднению монархии и провозглашению Исламской Республики Иран. В 25 лет стал заместителем прокурора Тегерана и, как утверждают международные правозащитные организации, входил в так называемый «комитет смерти», который санкционировал внесудебные массовые казни политзаключенных в 1988 году

Фото: Автор неизвестен / khabarfoori.com / Wikipedia

В 1989–1994 годах был прокурором Тегерана, в 1994–2004 годах — начальником Генеральной инспекции Ирана, в 2004–2014 — первым заместителем верховного судьи, а два следующих года занимал пост генерального прокурора страны. В 2009 году санкционировал жесткие меры против участников антиправительственного «зеленого» движения и протестов, вспыхнувших после президентских выборов

В 1989–1994 годах был прокурором Тегерана, в 1994–2004 годах — начальником Генеральной инспекции Ирана, в 2004–2014 — первым заместителем верховного судьи, а два следующих года занимал пост генерального прокурора страны. В 2009 году санкционировал жесткие меры против участников антиправительственного «зеленого» движения и протестов, вспыхнувших после президентских выборов

Фото: Vahid Salemi / AP

В 2016 году ушел с должности генпрокурора и до 2019 года возглавлял крупнейший в Иране холдинг «Астан Кудс Разави», состоящий из нескольких благотворительных фондов, куда входят десятки организаций и тысячи сотрудников. «Астан Кудс Разави» считается самой долговечной иранской организацией со времен мученической смерти имама Резы в 818 году. В частности, холдинг управляет мавзолеем имама Резы — центром туризма и паломничества в Иране, который ежегодно посещают более 15 млн человек

В 2016 году ушел с должности генпрокурора и до 2019 года возглавлял крупнейший в Иране холдинг «Астан Кудс Разави», состоящий из нескольких благотворительных фондов, куда входят десятки организаций и тысячи сотрудников. «Астан Кудс Разави» считается самой долговечной иранской организацией со времен мученической смерти имама Резы в 818 году. В частности, холдинг управляет мавзолеем имама Резы — центром туризма и паломничества в Иране, который ежегодно посещают более 15 млн человек

Фото: Vahid Salemi / AP

В 2017 году впервые баллотировался на пост президента Ирана и проиграл Хассану Роухани, переизбранному на второй срок. Эбрахим Раиси возглавлял консерваторов, которые обвиняли Хасана Роухани в неспособности решать острейшие социально-экономические проблемы (высокий уровень безработицы и инфляции) и в неготовности противостоять растущему внешнему давлению на Иран

В 2017 году впервые баллотировался на пост президента Ирана и проиграл Хассану Роухани, переизбранному на второй срок. Эбрахим Раиси возглавлял консерваторов, которые обвиняли Хасана Роухани в неспособности решать острейшие социально-экономические проблемы (высокий уровень безработицы и инфляции) и в неготовности противостоять растущему внешнему давлению на Иран

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В марте 2019 года аятолла Хаменеи (на фото в центре) назначил Эбрахима Раиси на пост верховного судьи. Спустя несколько месяцев он попал под американские санкции. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, в частности, обвиняло его в «административном надзоре за казнями лиц, бывших несовершеннолетними на момент совершения преступления», а также в пытках. На новом посту развернул масштабную кампанию по борьбе с коррупцией. В 2020 году пообещал «очистить» Ближний Восток от американского присутствия после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в ходе операции США

В марте 2019 года аятолла Хаменеи (на фото в центре) назначил Эбрахима Раиси на пост верховного судьи. Спустя несколько месяцев он попал под американские санкции. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, в частности, обвиняло его в «административном надзоре за казнями лиц, бывших несовершеннолетними на момент совершения преступления», а также в пытках. На новом посту развернул масштабную кампанию по борьбе с коррупцией. В 2020 году пообещал «очистить» Ближний Восток от американского присутствия после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в ходе операции США

Фото: Khamenei.ir / AFP

В 2021 году на президентских выборах Эбрахим Раиси одержал победу. Восьмой президент Ирана получил 17,9 млн (62%) голосов. Явка составила всего 48,8% — самый низкий показатель за всю историю президентских выборов в Иране. Число испорченных бюллетеней (4,1 млн) было больше, чем получил кто-либо из трех соперников Раиси. Во время инаугурационной речи Раиси заявил, что его правительство будет добиваться отмены санкций в отношении Ирана, но добавил, что оно не позволит другим странам диктовать, как управлять экономикой Ирана

В 2021 году на президентских выборах Эбрахим Раиси одержал победу. Восьмой президент Ирана получил 17,9 млн (62%) голосов. Явка составила всего 48,8% — самый низкий показатель за всю историю президентских выборов в Иране. Число испорченных бюллетеней (4,1 млн) было больше, чем получил кто-либо из трех соперников Раиси. Во время инаугурационной речи Раиси заявил, что его правительство будет добиваться отмены санкций в отношении Ирана, но добавил, что оно не позволит другим странам диктовать, как управлять экономикой Ирана

Фото: Morteza Fakhri Nezhad / Young Journalists Club, YJC / AP

«Демократия — это кодовое название грабежа, войны и господства. Наши люди в Западной Азии коснулись западной демократии своей плотью и кожей. Вы когда-нибудь слышали что-нибудь о химической бомбардировке Ирана? Вы видели фотографии наших людей, подвергшихся химизации? Эти химические бомбы были делом рук Европы» &lt;br>На фото: президент Ирана Эбрахим Раиси на 77-й ежегодной сессии Генассамблеи ООН

«Демократия — это кодовое название грабежа, войны и господства. Наши люди в Западной Азии коснулись западной демократии своей плотью и кожей. Вы когда-нибудь слышали что-нибудь о химической бомбардировке Ирана? Вы видели фотографии наших людей, подвергшихся химизации? Эти химические бомбы были делом рук Европы»
На фото: президент Ирана Эбрахим Раиси на 77-й ежегодной сессии Генассамблеи ООН

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Раиси был известен борьбой против оппозиции, диссидентов и инакомыслящих, во внешней политике был сторонником жесткой антизападной линии, поддерживал цензуру элементов западной культуры. Выражал поддержку исламской гендерной сегрегации, выступал за исламизацию высших учебных заведений страны. В 2022 году в Иране вспыхнули массовые протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Протесты жестко подавлялись. По данным правозащитных организаций, в столкновениях с силами правопорядка погибли около 500 человек, почти 20 тыс. были задержаны, более 20 были приговорены к смертной казни

Раиси был известен борьбой против оппозиции, диссидентов и инакомыслящих, во внешней политике был сторонником жесткой антизападной линии, поддерживал цензуру элементов западной культуры. Выражал поддержку исламской гендерной сегрегации, выступал за исламизацию высших учебных заведений страны. В 2022 году в Иране вспыхнули массовые протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Протесты жестко подавлялись. По данным правозащитных организаций, в столкновениях с силами правопорядка погибли около 500 человек, почти 20 тыс. были задержаны, более 20 были приговорены к смертной казни

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Сопротивление — единственный способ противостоять сионистам» &lt;br>Раиси был активным сторонником конфликта с Израилем. После нападения боевиков «Хамаса» на Израиль в октябре 2023 года он поздравил главу политбюро «Хамаса» Исмаила Ханию с успехом и призвал союзников объединяться для освобождения Палестины. «Вы осчастливили исламскую умму (нацию.— “Ъ”)»,— сказал он. Позже президент Ирана заявил, что если Армия обороны Израиля атакует территорию Ирана, то от еврейского государства вряд ли что-то останется

«Сопротивление — единственный способ противостоять сионистам»
Раиси был активным сторонником конфликта с Израилем. После нападения боевиков «Хамаса» на Израиль в октябре 2023 года он поздравил главу политбюро «Хамаса» Исмаила Ханию с успехом и призвал союзников объединяться для освобождения Палестины. «Вы осчастливили исламскую умму (нацию.— “Ъ”)»,— сказал он. Позже президент Ирана заявил, что если Армия обороны Израиля атакует территорию Ирана, то от еврейского государства вряд ли что-то останется

Фото: Vahid Salemi / AP

Первый визит в Россию Эбрахим Раиси совершил в конце января 2022 года. Страны Запада обвиняли Иран в активном участии в конфликте на Украине. СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что Иран якобы поставил России беспилотники и ракеты для применения в ходе СВО. Тегеран и Москва заявления неоднократно отвергали. В сентябре 2023 года Эбрахим Раиси на встрече на полях Генеральной Ассамблеи выступил против военного конфликта на Украине и предложил посредничество страны в российско-украинских переговорах

Первый визит в Россию Эбрахим Раиси совершил в конце января 2022 года. Страны Запада обвиняли Иран в активном участии в конфликте на Украине. СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что Иран якобы поставил России беспилотники и ракеты для применения в ходе СВО. Тегеран и Москва заявления неоднократно отвергали. В сентябре 2023 года Эбрахим Раиси на встрече на полях Генеральной Ассамблеи выступил против военного конфликта на Украине и предложил посредничество страны в российско-украинских переговорах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«США находятся сейчас на самых слабых позициях, тем не менее мы видим, что желание экспансионистской политики не исчезло, наоборот, они включают это в свою повестку дня, и самой главной целью является ослабление независимых государств именно изнутри» &lt;br>По мнению некоторых политологов и СМИ, Эбрахим Раиси был кандидатом в преемники фактического правителя страны — верховного лидера Али Хаменеи

«США находятся сейчас на самых слабых позициях, тем не менее мы видим, что желание экспансионистской политики не исчезло, наоборот, они включают это в свою повестку дня, и самой главной целью является ослабление независимых государств именно изнутри»
По мнению некоторых политологов и СМИ, Эбрахим Раиси был кандидатом в преемники фактического правителя страны — верховного лидера Али Хаменеи

Фото: Iran's Presidency / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

19 мая 2024 года президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Азербайджана Ильхам Алиев принимали участие в церемонии открытия гидроузлов Худаферинской ГЭС на границе двух стран (на фото). Возвращаясь со встречи в Тебриз, вертолет президента Раиси разбился в районе деревни Тавиль, в 30 км от границы с Азербайджаном. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет временно исполнять обязанности погибшего в авиакатастрофе президента. Согласно конституции Ирана, он будет работать в этой должности до новых президентских выборов, которые должны пройти в течение 50 дней

19 мая 2024 года президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Азербайджана Ильхам Алиев принимали участие в церемонии открытия гидроузлов Худаферинской ГЭС на границе двух стран (на фото). Возвращаясь со встречи в Тебриз, вертолет президента Раиси разбился в районе деревни Тавиль, в 30 км от границы с Азербайджаном. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет временно исполнять обязанности погибшего в авиакатастрофе президента. Согласно конституции Ирана, он будет работать в этой должности до новых президентских выборов, которые должны пройти в течение 50 дней

Фото: Reuters

Следующая фотография
1 / 13

Эбрахим Раиси (второй справа) родился в 1960 году в городе Мешхед в семье священнослужителя. Его отец и мать принадлежали к сейидам, которые считаются потомками семьи пророка Мухаммеда. Согласно официальным данным, в 1975 году поступил в семинарию в Куме — главном интеллектуальном центре шиитского ислама. Окончил магистратуру по частному праву, получил степень доктора в области юриспруденции и права в Университете Шахида Мотахари. Оппоненты Раиси и оппозиционные СМИ заявляли, что есть сомнения в том, что политик получил какое-либо образование после начальной школы

Фото: Автор неизвестен / khabarfoori.com / Wikipedia

Активно поддерживал Исламскую революцию 1979 года, приведшую к упразднению монархии и провозглашению Исламской Республики Иран. В 25 лет стал заместителем прокурора Тегерана и, как утверждают международные правозащитные организации, входил в так называемый «комитет смерти», который санкционировал внесудебные массовые казни политзаключенных в 1988 году

Фото: Автор неизвестен / khabarfoori.com / Wikipedia

В 1989–1994 годах был прокурором Тегерана, в 1994–2004 годах — начальником Генеральной инспекции Ирана, в 2004–2014 — первым заместителем верховного судьи, а два следующих года занимал пост генерального прокурора страны. В 2009 году санкционировал жесткие меры против участников антиправительственного «зеленого» движения и протестов, вспыхнувших после президентских выборов

Фото: Vahid Salemi / AP

В 2016 году ушел с должности генпрокурора и до 2019 года возглавлял крупнейший в Иране холдинг «Астан Кудс Разави», состоящий из нескольких благотворительных фондов, куда входят десятки организаций и тысячи сотрудников. «Астан Кудс Разави» считается самой долговечной иранской организацией со времен мученической смерти имама Резы в 818 году. В частности, холдинг управляет мавзолеем имама Резы — центром туризма и паломничества в Иране, который ежегодно посещают более 15 млн человек

Фото: Vahid Salemi / AP

В 2017 году впервые баллотировался на пост президента Ирана и проиграл Хассану Роухани, переизбранному на второй срок. Эбрахим Раиси возглавлял консерваторов, которые обвиняли Хасана Роухани в неспособности решать острейшие социально-экономические проблемы (высокий уровень безработицы и инфляции) и в неготовности противостоять растущему внешнему давлению на Иран

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В марте 2019 года аятолла Хаменеи (на фото в центре) назначил Эбрахима Раиси на пост верховного судьи. Спустя несколько месяцев он попал под американские санкции. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, в частности, обвиняло его в «административном надзоре за казнями лиц, бывших несовершеннолетними на момент совершения преступления», а также в пытках. На новом посту развернул масштабную кампанию по борьбе с коррупцией. В 2020 году пообещал «очистить» Ближний Восток от американского присутствия после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в ходе операции США

Фото: Khamenei.ir / AFP

В 2021 году на президентских выборах Эбрахим Раиси одержал победу. Восьмой президент Ирана получил 17,9 млн (62%) голосов. Явка составила всего 48,8% — самый низкий показатель за всю историю президентских выборов в Иране. Число испорченных бюллетеней (4,1 млн) было больше, чем получил кто-либо из трех соперников Раиси. Во время инаугурационной речи Раиси заявил, что его правительство будет добиваться отмены санкций в отношении Ирана, но добавил, что оно не позволит другим странам диктовать, как управлять экономикой Ирана

Фото: Morteza Fakhri Nezhad / Young Journalists Club, YJC / AP

«Демократия — это кодовое название грабежа, войны и господства. Наши люди в Западной Азии коснулись западной демократии своей плотью и кожей. Вы когда-нибудь слышали что-нибудь о химической бомбардировке Ирана? Вы видели фотографии наших людей, подвергшихся химизации? Эти химические бомбы были делом рук Европы»
На фото: президент Ирана Эбрахим Раиси на 77-й ежегодной сессии Генассамблеи ООН

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Раиси был известен борьбой против оппозиции, диссидентов и инакомыслящих, во внешней политике был сторонником жесткой антизападной линии, поддерживал цензуру элементов западной культуры. Выражал поддержку исламской гендерной сегрегации, выступал за исламизацию высших учебных заведений страны. В 2022 году в Иране вспыхнули массовые протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Протесты жестко подавлялись. По данным правозащитных организаций, в столкновениях с силами правопорядка погибли около 500 человек, почти 20 тыс. были задержаны, более 20 были приговорены к смертной казни

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Сопротивление — единственный способ противостоять сионистам»
Раиси был активным сторонником конфликта с Израилем. После нападения боевиков «Хамаса» на Израиль в октябре 2023 года он поздравил главу политбюро «Хамаса» Исмаила Ханию с успехом и призвал союзников объединяться для освобождения Палестины. «Вы осчастливили исламскую умму (нацию.— “Ъ”)»,— сказал он. Позже президент Ирана заявил, что если Армия обороны Израиля атакует территорию Ирана, то от еврейского государства вряд ли что-то останется

Фото: Vahid Salemi / AP

Первый визит в Россию Эбрахим Раиси совершил в конце января 2022 года. Страны Запада обвиняли Иран в активном участии в конфликте на Украине. СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что Иран якобы поставил России беспилотники и ракеты для применения в ходе СВО. Тегеран и Москва заявления неоднократно отвергали. В сентябре 2023 года Эбрахим Раиси на встрече на полях Генеральной Ассамблеи выступил против военного конфликта на Украине и предложил посредничество страны в российско-украинских переговорах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«США находятся сейчас на самых слабых позициях, тем не менее мы видим, что желание экспансионистской политики не исчезло, наоборот, они включают это в свою повестку дня, и самой главной целью является ослабление независимых государств именно изнутри»
По мнению некоторых политологов и СМИ, Эбрахим Раиси был кандидатом в преемники фактического правителя страны — верховного лидера Али Хаменеи

Фото: Iran's Presidency / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

19 мая 2024 года президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Азербайджана Ильхам Алиев принимали участие в церемонии открытия гидроузлов Худаферинской ГЭС на границе двух стран (на фото). Возвращаясь со встречи в Тебриз, вертолет президента Раиси разбился в районе деревни Тавиль, в 30 км от границы с Азербайджаном. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет временно исполнять обязанности погибшего в авиакатастрофе президента. Согласно конституции Ирана, он будет работать в этой должности до новых президентских выборов, которые должны пройти в течение 50 дней

Фото: Reuters

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...