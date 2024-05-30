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Кольцевую загибают новым участком

КГА распорядился подготовить проект планировки и межевания отрезка линии от «Лесной-2» до «Площади Калинина»

Комитет по градостроительству и архитектуры (КГА) выдал задание на подготовку проектов планировки и межевания территории для строительства кольцевой линии метро. Речь идет об участке от будущей станции «Лесная-2» до «Площади Калинина».

Предварительно, в состав «кольца», которое растянется на 40 км войдут 20 станций. Участок «Лесная-2», «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект-2» планируется открыть в 2037 году

Предварительно, в состав «кольца», которое растянется на 40 км войдут 20 станций. Участок «Лесная-2», «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект-2» планируется открыть в 2037 году

Предварительно, в состав «кольца», которое растянется на 40 км войдут 20 станций. Участок «Лесная-2», «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект-2» планируется открыть в 2037 году

В распоряжении КГА от 28 мая значится, что подготовить документацию по проекту необходимо до 17 ноября 2025 года. Планируемая площадь для размещения объектов — 42,7 га, протяженность участка — 3,8 км. Согласно перспективной схеме развития метро, на отрезке предусмотрена одна станция — «Арсенальная».

В комитете по строительству, который с 1 февраля перенял у КРТИ полномочия по проектированию, строительству и реконструкции метрополитена, «Ъ-СПб» сообщили, что в настоящее время документация по планировке вышеобозначенной территории на рассмотрение в КГА не поступала, а средства на выполнение работ по проектированию и строительству кольцевой (ее участков) в адресной инвестиционной программе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов не предусмотрены.

В марте 2022 года КГА опубликовал распоряжение на подготовку документации по планировке территории для первого участка Кольцевой — от станции «Большой проспект — 2» до «Лесной-2».

В ноябре 2023 года задание на проект планировки и межевания получил участок от станции «Площадь Калинина» до «Ладожской-2» протяженностью 4,47 км и пропускной способностью 40,8 тыс. человек в час. Отрезок будет включать две станции: «Полюстровский проспект» и «Большеохтинскую», обе с пересадками на другие линии. Документацию планируется подготовить к 22 мая 2025 года.

К этому же сроку предполагается завершить разработку проектов планировки и межевания для участка уже строящейся коричневой ветки от «Обводного канала — 2» («Каретная») до «Полюстровского проспекта — 1». Согласно Генплану Санкт-Петербурга, строительство участка, как и всей кольцевой, намечено на расчетный период Генплана: с 2030 до 2040 года, уточнили в пресс-службе комитета по строительству.

В настоящее время идет строительство участка от «Путиловской» до «Каретной» протяженностью 7 км. Работы планируют завершить в 2029 году (ранее ввод отрезка предполагался в 2022 году). На участке будет четыре станции: «Броневая», «Заставская» (пересадочная на станцию «Московские ворота» Московско-Петроградской линии), «Боровая» и «Каретная».

Предварительно, в состав «кольца», которое растянется на 40 км войдет 20 станций. Участок «Лесная-2», «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект-2» планируется открыть в 2037 году. Отрезок от «Большеохтинской-2», «Ладожской-2», «Дальневосточного проспекта» — в 2039 году.

Станции «Елизаровская-2», «Фарфоровская», «Международная-2», «Витебский проспект», «Парк Победы — 2», «Броневая-2», «Нарвская-2» запланированы на 2043 год. Участки «Двинская-2», «Большой проспект — 2», «Василеостровская — 2», «Спортивная-2» и «Петроградская-2», «Кантемировская» – на 2044 и 2045 годы.

В 2018 году стоимость строительства кольцевой линии оценивалась примерно в 300 млрд рублей. В 2023 году глава комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры городского ЗакСа Алексей Цивилев отмечал, что к моменту начала строительства линия будет стоить не менее 600 млрд рублей.

Владимир Колодчук

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