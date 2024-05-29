Sony решила купить каталог музыки Queen за $1 млрд

Sony Music совместно с другими инвесторами ведет переговоры о покупке каталога музыки группы Queen, в который входят такие хиты, как «Bohemian Rhapsody», «Don’t Stop Me Now», «We Will Rock You». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По его данным, Sony готова заплатить за каталог $1 млрд — тогда это станет одной из крупнейших сделок такого рода.

Суммы таких сделок и в целом растут, этому в числе прочего способствует популярность стриминговых музыкальных сервисов. Ранее в текущем году сообщалось, что Sony приобрела каталог песен Майкла Джексона как минимум за $600 млн. Сейчас каталогом песен Queen в равных долях владеют участники группы Брайан Мэй, Роджер Тейлор, Джон Дикон, а также наследники Фредди Меркьюри. Как пишет Bloomberg, выручка от этого каталога за год, завершившийся в сентябре 2022-го, составила $52 млн.

Яна Рождественская