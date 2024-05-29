Депутат Горелкин сообщил о подготовке еще одного аналога YouTube

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что в конце июня будет представлен российский аналог видеохостинга YouTube. Он также сказал, что действующих мер против нарушителей закона о «приземлении» недостаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Горелкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Антон Горелкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В скором времени, в конце июня, на комиссии РОЦИТ будет представлен еще один аналог YouTube, возможный… Но аналогов пока стопроцентных нет»,— сказал Антон Горелкин журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Депутат добавил, что на иностранных хостинг-провайдеров и их реселлеров нужно продолжить оказывать давление. По его словам, действующих мер недостаточно и необходимо вводить запрет на рекламу. Антон Горелкин сказал, что направил официальное обращение в Роскомнадзор с просьбой «подумать над разнообразием мер воздействия».