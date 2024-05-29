Суд арестовал сотрудников Дагтехкадастра и Росреестра по делу о взятках

Советский районный суд Махачкалы постановил заключить под стражу до 26 июля начальника отдела по работе с заявителями Дагтехкадастра Малика Зейдулаева, бывшего главного специалиста-эксперта отдела геодезии и картографии, землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки управления Росреестра Алексея Мишурова, директора ООО «Эксперт» Зарему Алилову и местного жителя. Они заподозрены в получении и даче взяток в особо крупном размере.

Как следует из поступивших в суд материалов, Малик Зейдулаев был также председателем комиссии по рассмотрению заявлений об установлении кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере их рыночной стоимости. Местный житель, ставший четвертым фигурантом дела, занимался подбором потенциальных взяткодателей, договаривался с ними, получал от них денежные средства и передавал соучастникам.

В период с сентября 2023 по февраль 2024 года подозреваемые, действуя в составе организованной группы, получили от неустановленных лиц, представляющих интересы собственников объектов недвижимости, взятки в общей сумме более 7,7 млн руб. Взятки давались за снижение кадастровой стоимости расположенных в Махачкале торговых центров и земельных участков. Члены преступной группы подготавливали отчеты об оценке рыночной стоимости указанных объектов, они подавались в Дагтехкадастр, где и выносились решения об установлении кадастровой стоимости ниже реальной, сообщила пресс-служба суда.

Юлия Рыбина, Махачкала