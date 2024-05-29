Royal Mail продадут за 5,3 млрд фунтов стерлингов

Британская компания International Distributions Services (IDS) приняла предложение чешского миллиардера Даниела Кршетинского о покупке принадлежащей ей почтовой службы Royal Mail. За компанию с 500-летней историей и серьезными финансовыми проблемами последних лет господин Кршетинский предложил заплатить £5,3 млрд, включая долги.

Принадлежащая Даниелу Кршетинскому EP Group уже владеет 27,6% Royal Mail. За оставшиеся почти 73% покупатель готов заплатить из расчета 370 пенсов за акцию. Акции IDS отреагировали на эти новости ростом на 3%, поднявшись в цене до 331 пенса за акцию. Royal Mail, приватизированная в 2013 году, завершила последний финансовый год с убытком £348 млн.

По условиям сделки компания еще как минимум пять лет продолжит доставку почты первого класса во все части страны шесть дней в неделю за фиксированную плату, а отправления второго класса — не реже чем раз в два дня. Кроме того, новый владелец обязуется сохранить базовую зарплату и компенсации минимум на два года. И в течение трех лет владелец не поменяет бренд Royal Mail или структуру собственности и сохранит штаб-квартиру и налоговое резидентство в Великобритании.

Сделка должна быть одобрена акционерами IDS на общем собрании, которое запланировано на 25 сентября. Кроме того, сделка еще будет проверяться британским правительством и может быть заблокирована, если выявится, что ее условия противоречат закону о национальной безопасности и инвестициях.

Алена Миклашевская