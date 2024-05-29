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Коммерсантъ FM
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«Ведомости» сообщили о возможном уходе Неверова с поста вице-спикера Госдумы

Вице-спикер Сергей Неверов может покинуть пост, сообщают «Ведомости» со ссылкой на четыре источника. По данным издания, детали ухода с должности еще обсуждаются. Вопрос об отставке господина Неверова, как пишет газета, возник после того, как стало «необходимо освободить пост под бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко».

Два источника издания утверждают, что после ухода с должности Сергей Неверов перейдет на другую работу, в этом случае может стать вакантным мандат в Смоленской области, от которой он был избран. Другие источники «Ведомостей» сообщили, что окончательного решения об уходе Сергея Неверова еще не принято.

В материале «Ведомостей» утверждается, что Сергей Неверов может уступить место Виктории Абрамченко. По данным издания, она будет избираться в Госдуму и станет заместителем председателя Вячеслава Володина. По словам одного из источников, место ей могут уступить бывший губернатор Тувы Шолбан Кара-оол. «Ведомости» отмечают, что такую смену «сочли не самым корректным в текущей ситуации».

Накануне «Ведомости» сообщали, что Виктория Абрамченко может быть выдвинута в Хакасии. По данным издания, вместе с ней в выборах по одномандатным округам примут участие бывшие министр энергетики Николай Шульгинов и бывший министр спорта Олег Матыцин. Они могут быть выдвинуты в Ростовской и Брянской областях соответственно, отмечали «Ведомости».

Сергей Неверов работает в нижней палате парламента с III созыва 1999 года. В Госдуме в разные годы он представлял Кузбасс, Алтайский край и Смоленскую область. Должность вице-спикера он впервые занял в VI созыве 2011 года. С 2011 по 2017 годы господин Неверов занимал пост секретаря генсовета «Единой России». На этом посту его позднее сменил Андрей Турчак. В 2020 году Сергей Неверов ушел с поста вице-спикера, уступив ее бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву. При этом господин Неверов остался лидером «Единой России». В рамках работы во фракции Сергей Неверов отвечал за принятие пенсионной реформы. В 2021 году господин Неверов снова стал зампредом.

О новом составе правительства — в материале «Ъ» «Министрам выдали ношу».

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