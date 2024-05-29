Инвестиции в завод ГБЖ в Курской области выросли до 80 млрд рублей

Компания «Михайловский ГБЖ» (на 55% принадлежит холдингу USM, на 45% — структуре «Металлоинвеста» АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева») может вложить в строительство завода горячебрикетированного железа (ГБЖ) в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Третий полюс» в Курской области около 80 млрд руб. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе отчета о работе облправительства перед депутатами облдумы. При заявлении проекта объем инвестиций оценивался в 53 млрд руб.

«Михайловский ГБЖ» планирует подать заявку на строительство завода в 2024–2027 годах.

Проект анонсировали еще в марте 2021 года — за год до образования ОЭЗ «Третий полюс». Планировалось, что завод мощностью более 2 млн т в год запустят в первой половине 2024 года. Благодаря ему должно было быть создано около 400 рабочих мест.

Летом 2023 года действовавший на тот момент губернатор Роман Старовойт рассказал, что проект по строительству завода ГБЖ пришлось пересматривать из-за санкций, «но альтернатива найдена».

Алина Морозова

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