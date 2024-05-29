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Коммерсантъ FM
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В Петербурге установили памятник Евгению Пригожину

На могиле владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге установлен памятник, сообщает корреспондент «Ъ». Официально его планируется открыть 1 июня — в день рождения господина Пригожина.

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Скульптура основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге

Скульптура основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

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Скульптура основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Сам памятник отлит из бронзы, а надгробная плита представляет собой каменное изваяние высотой почти с человеческий рост. Изготовлен обелиск из карьерного камня.

Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года в результате авиакатастрофы в Тверской области. На борту бизнес-джета Embraer также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург

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