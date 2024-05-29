Песков объяснил назначение Дюмина секретарем Госсовета

Помощник президента Алексей Дюмин в качестве секретаря Государственного совета займется вопросами его функционирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Игорь Левитин, ранее занимавший пост секретаря, будет продолжать участвовать в его работе.

«Раньше секретарем был помощник президента Левитин. Левитин поменял сейчас свою область кураторства. Он занимается чуть-чуть другими вопросами — это транспортные коридоры, Север—Юг и так далее, его должность теперь — советник президента. А тему работы Госсовета теперь курирует помощник президента Дюмин. Он занял место Левитина. Это связано с ротационными процессами»,— пояснил представитель Кремля во время пресс-колла.

Сегодня, 29 мая, было объявлено, что господин Дюмин назначен секретарем Госсовета России. В 2016–2024 годах Алексей Дюмин был губернатором Тульской области. 14 мая этого года Владимир Путин назначил его своим помощником. Игорь Левитин в новом составе администрации президента был назначен советником и спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в области транспорта.

Лаура Кеффер