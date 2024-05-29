Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета

Кремль сообщил, что помощник президента Алексей Дюмин назначен секретарем Государственного совета России. Прошлым секретарем совета был помощник президента Игорь Левитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Дюмин в 2021 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Алексей Дюмин в 2021 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В 2016 году Владимир Путин назначил Алексея Дюмина врио губернатора Тульской области. В сентябре того же года он одержал победу на выборах. В 2021 году он переизбрался на следующий срок. 14 мая 2024-го президент подписал указ о назначении Алексея Дюмина своим помощником.

В новом составе Администрации президента Игорь Левитин был назначен советником и одновременно спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в области транспорта. 21 мая «Ведомости» писали, что Игорь Левитин войдет в совет директоров транспортной группы Fesco.

Госсовет был образован 1 сентября 2000 года. Он формируется президентом для «обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти», а также для определения ключевых направлений внутренней и внешней политики РФ. Госсовет участвует в том числе в разработке стратегических задач, в формировании политики регионов и социально-экономической политики страны.