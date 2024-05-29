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Коммерсантъ FM
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Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета

Кремль сообщил, что помощник президента Алексей Дюмин назначен секретарем Государственного совета России. Прошлым секретарем совета был помощник президента Игорь Левитин.

Алексей Дюмин в 2021 году

Алексей Дюмин в 2021 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Алексей Дюмин в 2021 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В 2016 году Владимир Путин назначил Алексея Дюмина врио губернатора Тульской области. В сентябре того же года он одержал победу на выборах. В 2021 году он переизбрался на следующий срок. 14 мая 2024-го президент подписал указ о назначении Алексея Дюмина своим помощником.

Чем известен Алексей Дюмин

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В новом составе Администрации президента Игорь Левитин был назначен советником и одновременно спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в области транспорта. 21 мая «Ведомости» писали, что Игорь Левитин войдет в совет директоров транспортной группы Fesco.

Госсовет был образован 1 сентября 2000 года. Он формируется президентом для «обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти», а также для определения ключевых направлений внутренней и внешней политики РФ. Госсовет участвует в том числе в разработке стратегических задач, в формировании политики регионов и социально-экономической политики страны.

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