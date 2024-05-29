«Эконива» начнет продавать воронежский племенной скот через электронные аукционы

Агрохолдинг «Эконива» (ключевые активы в Воронежской области) планирует начать продажу племенных нетелей на торгах в форме электронного аукциона. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе компании. Уточняется, что это пилотный проект, который продлится до начала 2025 года. Затем будет принято решение о его масштабировании.

На первом этапе торги хотят проводить два-три раза в месяц на повышение. Ближайшие аукционы должны стартовать 4 и 5 июня, каждый из них продлится две недели. Регистрация и участие в них бесплатные, заявки нужно подавать не позднее, чем за день до начала.

В продажу поступят племенные нетели симментальской, красно-пестрой и голштинской пород из хозяйств «Эконивы» в Воронежской области. В рамках пилотного проекта лоты будут нефиксированными, в зависимости от региона они могут быть сформированы в размере от нескольких десятков до нескольких сотен животных. В дальнейшем группа определит стандартный размер лотов с учетом реальных потребностей рынка. Также в будущем планируется расширение географии продаж, «чтобы на электронных торгах был представлен скот из всех регионов присутствия "Эконивы"».

«Преимуществом электронных торгов является возможность представить весь доступный к покупке скот на одной площадке. Для покупателей, в свою очередь, большое значение имеет возможность проверить заранее все соответствующие документы и тем самым минимизировать риски. Торги позволяют всем сторонам сэкономить время, ресурсы и контролировать процессы продаж и закупок»,— считают в агрохолдинге.

ГК «Эконива» основана Штефаном Дюрром в 1994 году. Сегодня вертикально интегрированный холдинг является крупнейшим в России и Европе производителем сырого молока: в 2023 году произведено около 1,26 млн т. Активы находятся в Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Основное, молочное, подразделение группы объединяет 40 животноводческих комплексов. Большая часть предприятий расположена в Воронежской области. В 2023 году средняя численность поголовья превысила 235,3 тыс. голов крупного рогатого скота, из которых более 112,5 тыс.— фуражные коровы. В прошлом году ГК произвела 1,26 млн т сырого молока. Также занимается переработкой молока, племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством. Земельный банк — 632,2 га. В 2022 году выручка от продаж ГК составила 65,9 млрд руб., EBITDA — 26,3 млрд руб.

Денис Пискунов

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