Конгресс США опасается хаоса

С приближением выборов 5 ноября 2024 года судьба американского Конгресса вызывает все больший интерес среди аналитиков. От исхода выборов будет зависеть, насколько эффективно новый президент сможет исполнять свои предвыборные обещания и управлять страной. Согласно большинству прогнозов, осенью текущего года возможна «историческая смена баланса сил» на Капитолийском холме. Причина феномена — не только нестандартный для американской политики матч-реванш между экс-президентом Дональдом Трампом и нынешним лидером Джо Байденом, но и в целом смена парадигмы американской политики. С подробностями — корреспондент «Ъ» в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aude Guerrucci / Reuters Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Исход президентской гонки-2024 остается центральным вопросом для всех наблюдающих за американской политикой. Но все больше политологов начинают приглядываться к тому, какая судьба ожидает американский Конгресс. От исхода этого противостояния будет зависеть, насколько новый президент сможет продвигать свою повестку. Целый ряд изданий, в том числе Intelligencer и Washington Post, отмечают: осенью может произойти «историческое изменение баланса сил» на Капитолийском холме, которое случается раз в пару столетий.

Причин несколько, и главная — нестандартный для американской политики матч-реванш двух оппонентов: экс-президента США Дональда Трампа и нынешнего американского лидера Джо Байдена. Сейчас оба кандидата, согласно среднему показателю всех национальных опросов, идут практически вровень. Дональд Трамп впереди лишь на один пункт, но заметен тренд на укрепление его поддержки среди избирателей. В более выгодной позиции экс-президент находится в ключевых штатах, которые решают исход президентской гонки.

Однако это, с одной стороны, еще не гарантия победы. А с другой — кто бы ни победил в этой гонке, с большой долей вероятности ему придется иметь дело с расколотым Конгрессом, каждая палата которого будет перетягивать одеяло на себя.

Как указывает большинство агрегатов опросов общественного мнения, крайне высоки шансы, что Палата представителей, которая в ноябре переизбирается полностью, перейдет под контроль Демократической партии. Но кто бы ни победил, речь будет идти о крайне хрупком большинстве.

Пока ожидается, что 219 мест получит Демпартия, а 216 — уйдет к республиканцам.

Такая мизерная разница будет бить по партийному единству, поскольку по отдельным вопросам как отдельные демократы, так и отдельные республиканцы будут блокироваться с представителями противоположного лагеря. Например, центристы по той и другой партии вполне могут создавать ситуативные коалиции, провоцируя недовольство и правых, и левых. На такие сделки, например, вынужден был идти спикер палаты Майк Джонсон, которого правые не раз обвиняли в предательстве интересов Республиканской партии и даже пытались снять с занимаемой должности. Спасли спикера от отставки демократы.

В стане республиканцев, впрочем, пока не теряют надежды оставить нижнюю палату под своим контролем. Эти надежды могут сбыться, если победит Дональд Трамп. Палата связана с национальными предпочтениями и политическими циклами.

«Если победит Дональд Трамп, мне трудно представить, что республиканцы потеряют Палату представителей. Если Дональд Трамп не победит, я думаю, мы вполне можем выиграть Сенат и потерять Палату представителей»,— цитирует The Hill сенатора-республиканца Кевина Креймера.

Действительно, в Сенате, где демократы сейчас удерживают столь же хрупкое преимущество, как и республиканцы в нижней палате, все на грядущих выборах, наоборот, складывается в пользу консерваторов. Пока у Демпартии преимущество всего в два голоса (51–49) и сохранить его крайне сложно. Во-первых, речь идет о чисто организационных вопросах. В нынешнем году разыгрываются 33 места: сейчас 10 из них имеются в распоряжении республиканцев, 20 — демократов, 3 — независимых кандидатов, которые обычно голосуют вместе с демократами. Таким образом, Демпартии, чтобы отстоять большинство, нужно будет получить все 23 места, в то время как консерваторам — всего лишь забрать у конкурентов 1–2 кресла (если победит Дональд Трамп, то право одного голоса будет у его вице-президента).

Если учитывать, что судьба Сената нового созыва с большой вероятностью будет определяться в традиционно республиканских штатах — Монтане, Огайо и Западной Виргинии, где победу Дональда Трампа почти никто не ставит под сомнение, Сенат у консерваторов практически в кармане: вероятность такого исхода составляет 61%.

Другой неприятный факт для Джо Байдена: даже если он одержит победу на президентских выборах, достижение двухпартийных сделок с консерваторами станет в Сенате невыполнимой задачей. Давний соратник президента по таким сделкам лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл уходит на пенсию. Господин Макконнелл — опытный политический стратег, который, несмотря на консервативную закваску, сыграл важнейшую роль в прохождении целого ряда ключевых законодательных инициатив президента-демократа. Он, например, поддерживал линию президента по военным расходам и помощи Киеву. Не исключено, что его место займет теперь крайне правый сенатор Рик Скотт — близкий соратник Дональда Трампа. Демократы в Сенате уже говорят о «катастрофе» в случае избрания господина Скотта лидером республиканцев.

Контролируемый республиканцами Сенат без господина Макконнелла при администрации Байдена, скорее всего, станет причиной тупика власти.

Законодательные усилия в области изменения климата, реформы здравоохранения и налоговой политики, новая помощь Киеву, социально ориентированный бюджет — все это и многое другое, к чему стремится демократ, натолкнется на консервативную стену.

Новые назначения высокопоставленных чиновников в исполнительной и судебной власти будут блокироваться. Администрации Джо Байдена в таком случае придется провести тщательную ревизию целей, чаще прибегать к исполнительным указам для достижения хоть какого-то результата и торговаться с несговорчивыми консерваторами. Вкупе с хрупким большинством в нижней палате правительство де-факто может оказаться парализовано.

Для администрации Дональда Трампа республиканский Сенат был бы более благоприятной средой. Хотя в первый срок у 45-го президента и были случаи острых разногласий с республиканцами-центристами в Сенате, уход Митча Макконнелла может снять эти противоречия. Но будущее его вероятное президентство при демократической Палате представителей, которая обязательно будет противодействовать республиканским инициативам, тоже безоблачным не назовешь.

Такие линии разлома задают стратегам двух партий направление для дальнейших действий: у демократов гораздо больше простора для наступления на Палату представителей, у республиканцев большие возможности для приобретений в Сенате. Это может стать причиной уникального результата: никогда в истории американской двухпартийной системы, начиная с выборов накануне Гражданской войны (1861–1865), не бывало, чтобы обе палаты одновременно меняли своих хозяев.

Если прогнозы экспертов сбудутся, то какой бы кандидат в президенты ни победил, результатом грядущих выборов станет ситуация, когда двухпартийное сотрудничество будет обязательным, но крайне сложным, а зачастую и невозможным.