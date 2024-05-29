Швеция передаст Украине самолеты дальнего радиолокационного обнаружения

Швеция направит Украине военную помощь на 13,3 млрд крон ($1,25 млрд). В числе прочего в него войдут средства противовоздушной обороны (ПВО) и два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C. Это самый крупный пакет поддержки Киева со стороны Стокгольма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эбба Буш

Фото: Claudio Bresciani / TT News Agency / Reuters Эбба Буш

Фото: Claudio Bresciani / TT News Agency / Reuters

«Он (пакет.— "Ъ") состоит из техники, которая находится вверху списка приоритетов Украины»,— заявила вице-премьер Эбба Буш (цитата по Associated Press). Пакет помощи включает средства ПВО, артиллерийские снаряды и бронетехнику.

Министр обороны Швеции Пол Юнсон подтвердил, что Стокгольм пока исключает отправку шведских истребителей JAS 39 Gripen, так как украинская сторона сфокусирована на реализации программы по истребителям F-16. Saab 340 AEW&C, по словам министра, окажут «наибольшее влияние на украинскую противовоздушную оборону», потому что дополнят и усилят обещанные поставки американских F-16.

Saab 340 AEW&C — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления шведского производства. В 2011 году сообщалось, что на вооружении военно-воздушных сил Швеции состоят шесть таких самолетов. В 2023 году было опубликовано сообщение об использовании двух таких самолетов в модификации S100D. Saab 340 AEW&C состоял или стоит на вооружении Таиланда, Польши, Греции и ОАЭ.

Пол Юнсон на прошлой неделе заявил о праве Украины на самооборону. Под ней он подразумевает совершение военных операций против целей на территории России.

Как страны Запада пытаются усилить поддержку Украины — в публикации «Ъ» «Недостачу прикрыли большим пакетом».

Леонид Уварчев