Александр Кержаков стал главным тренером казахстанского ФК «Кайрат»

Российский футболист Александр Кержаков назначен главным тренером казахстанского футбольного клуба «Кайрат», сообщила пресс-служба команды. О точных сроках подписанного соглашения не уточняется. На своем посту господин Кержаков сменит Кирилла Кекера, который покинул должность 29 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кержаков в 2022 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Александр Кержаков в 2022 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В этом году Кержаков прошел стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере". Приветствуем Александра Анатольевича (Кержакова.— "Ъ") в команде и желаем ему больших успехов»,— отмечается в публикации.

Александру Кержакову 41 год, он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а также петербургского «Зенита» (161 гол). В составе петербургского клуба футболист трижды становился чемпионом России, дважды одерживал победу в Суперкубке, также обладатель Кубка UEFA, Кубка и Суперкубка Испании («Севилья»). Его последним местом работы был сербский «Спартак» из Суботицы, откуда он ушел в ноябре 2023 года. До этого господин Кержаков был главным тренером кипрской «Кармиотиссы».

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана по футболу клуб «Кайрат» находится на третьем месте турнирной таблицы с результатом в 15 очков за 9 матчей.