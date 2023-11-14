Кержаков покинул пост главного тренера сербского «Спартака»

Россиянин Александр Кержаков больше не возглавляет сербский «Спартак». Футбольный клуб сообщил, что контракт расторгнут по соглашению сторон, чтобы «найти выход из кризиса». «Спартак» проиграл в четырех последних матчах.

«На состоявшейся сегодня встрече клуб и наставник расторгли договор и расстались в дружеском тоне, чтобы найти выход из кризиса, так как изменение в тренерском штабе на данный момент является лучшим решением для команды»,— говорится в сообщении футбольного клуба. «Спартак» поблагодарил господина Кержакова за сотрудничество.

Александру Кержакову 40 лет. Он возглавил сербский клуб в июне, подписав контракт на один сезон с опцией продления на один год. Команда провела 15 матчей под его руководством. Пять раз она выиграла, девять — проиграла и один раз сыграла вничью. По итогам 14 туров «Спартак» занимает 11 место в турнирной таблице на чемпионате Сербии. В октябре тренер рассказывал, что получает за руководство клубом около $2 тыс. в месяц — в несколько раз меньше, чем когда он работал в Нижнем Новгороде.

Господин Кержаков ранее возглавлял кипрский «Кармиотисса», российские «Пари Нижний Новгород» и «Томь». В период игровой карьеры футболист выступал за петербургский «Зенит», московское «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». Обладатель Кубка UEFA, Кубка и Суперкубка Испании («Севилья»), трехкратный чемпион России, обладатель Кубка России, двукратный обладатель суперкубка России («Зенит»).

Леонид Уварчев