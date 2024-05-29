Смольный ввел компенсации для жителей домов, пострадавших при атаке БПЛА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое вводит дополнительные меры социальной поддержки в отношении собственников жилья в домах, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Текст документа размещен на сайте Смольного.

Речь также идет о случаях, когда здание оказалось в зоне воздействия взрывной волны. Согласно постановлению, вводятся две меры поддержки. Первая представляет собой финансирование расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, вторая — компенсирует расходы, связанные с проведением капитального ремонта. Городской бюджет покроет 100% затрат.

Прежде «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге разработали систему штрафов за нарушение распоряжений губернатора, принятых в связи с действием указа президента о введении режима повышенной готовности на территории города.

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