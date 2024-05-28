В Петербурге разработали систему штрафов за публикацию фото атак беспилотников

В Санкт-Петербурге разработали систему штрафов за неисполнение требований нормативных правовых актов губернатора, которые были приняты в соответствии с Указом президента России от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756».

Документ появился 28 мая на антикоррупционной экспертизе Смольного. Речь идет о действиях, которые не содержат признаков уголовно наказуемого деяния и не влекут административной ответственности.

Так, физические лица будут вынуждены заплатить 4000 рублей, должностные — от 30 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, а юридические — от 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. В случае повторного нарушения гражданин заплатит 5000 рублей, должностное лицо — от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, юридическое — от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

В Петербурге в целях обеспечения безопасности ранее ввели несколько ограничений. Среди них запрет на фото- и видеосъемку последствий атак беспилотников, а также запрет на использование гидроциклов и маломерных судов, не подлежащих государственной регистрации.

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