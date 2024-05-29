Telegraph: НАТО просит Зеленского не требовать членства Украины в альянсе

Союзники Украины попросили президента Владимира Зеленского не требовать «невозможного» и не давить на членов НАТО по вопросу сроков вступления страны в альянс, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники. По их словам, в ближайшее время вопрос о членстве Украины в НАТО не продвинется из-за опасений вовлечения альянса в конфликт с Россией.

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Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Против уточнения сроков вступления Украины в НАТО и ускорения этой процедуры выступают, в частности, США и Германия, пишет The Telegraph. В это же время Великобритания, Литва и Франция настаивают, чтобы итоговый документ июльского саммита НАТО содержал слово «приглашение» в какой-либо формулировке.

По данным The Telegraph, сейчас союзники пришли к соглашению, согласно которому на июльском саммите утвердят «дорожную карту» вступления Украины в НАТО в знак поддержки этого процесса. «Это не приглашение, но это наиболее близкий к этому шаг»,— отметил неназванный дипломат.

30 сентября 2022 года Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023-го члены альянса договорились упростить путь вступления Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что на предстоящем саммите в Вашингтоне соглашение о членстве достигнуто не будет. Вместе с тем он настаивает, чтобы НАТО выделило долгосрочную помощь Украине.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Блок ей в помощь».

Лусине Баласян