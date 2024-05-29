В Нью-Мексико упал американский военный самолет

Возле международного аэропорта Альбукерке Санпорт в американском штате Нью-Мексико потерпел крушение военный самолет США. CBC News со ссылкой на пожарную служба сообщил, что на борту находился только пилот, он доставлен в ближайшую больницу и находится в сознании.

Самолет упал возле аэродрома, сообщила пресс-служба аэропорта. На месте крушения медики также осмотрели двух гражданских, но госпитализация им не потребовалась, отмечает CBC News. В экстренных службах уточнили, что возникший после крушения пожар потушен. На месте работают специалисты.

Как пишет Daily Express US, пилот был госпитализирован с «серьезными травмами», другие детали его состояния не уточняются. По данным издания, крушение потерпел истребитель F-35. Официально эта информация не подтверждена.

Лусине Баласян