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Коммерсантъ FM
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1,9 процента составил в денежном выражении рост экспорта товаров стран G20 в первом квартале, следует из свежих данных ОЭСР. Наиболее заметный вклад в квартальный рост внесло наращивание торговли КНР: китайский экспорт за счет увеличения поставок стали и машинного оборудования вырос в январе—марте на 6,6%. Расширились в первом квартале и поставки США — на 1,4%, в том числе благодаря более активному вывозу сельскохозяйственной продукции. Экспорт из стран Евросоюза в январе—марте вырос на 0,9%, что объясняется некоторым оживлением поставок из Германии и Франции. Импорт товаров в страны G20 в первом квартале снизился на 0,2%, что может быть связано с продолжающимся снижением цен на энергоносители.

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