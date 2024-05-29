1,9 процента составил в денежном выражении рост экспорта товаров стран G20 в первом квартале, следует из свежих данных ОЭСР. Наиболее заметный вклад в квартальный рост внесло наращивание торговли КНР: китайский экспорт за счет увеличения поставок стали и машинного оборудования вырос в январе—марте на 6,6%. Расширились в первом квартале и поставки США — на 1,4%, в том числе благодаря более активному вывозу сельскохозяйственной продукции. Экспорт из стран Евросоюза в январе—марте вырос на 0,9%, что объясняется некоторым оживлением поставок из Германии и Франции. Импорт товаров в страны G20 в первом квартале снизился на 0,2%, что может быть связано с продолжающимся снижением цен на энергоносители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран