Чистая прибыль ВТБ в апреле выросла более чем на 30% год к году

В апреле группа ВТБ (MOEX: VTBR) заработала 81 млрд руб. по МСФО, совокупно с начала года чистая прибыль составила 203,4 млрд руб., рентабельность капитала при этом — 42,5% и 27,4% соответственно. Об этом журналистам сообщил первый заместитель президента—председателя правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов. По сравнению с прошлогодним результатом чистая прибыль в апреле выросла более чем на 30%, по итогам четырех месяцев она снизилась на 2,4%.

«Положительное влияние на чистую прибыль апреля оказало ожидаемое признание отложенного налогового актива банка "ФК Открытие", что, в свою очередь, является результатом успешного процесса интеграции»,— пояснил господин Пьянов. В частности, на финансовый результат апреля данный разовый и плановый эффект имел существенное позитивное влияние: он отразился в строке «Расходы по налогу на прибыль», где банк показал положительный результат в объеме 58 млрд руб. через признание отложенного налогового актива банка «ФК Открытие».

Как пояснил топ-менеджер, это налоговые убытки преимущественно 2017–2018 годов, когда санировался банк «Открытие». Ресурсом для снижения налогооблагаемой базы банка стало изменение схемы интеграции «Открытия» в периметр группы ВТБ. Ранее схема интеграции предполагала миграцию бизнеса и ликвидацию «Открытия» как юридического лица. Однако в дальнейшем ВТБ получил разрешение от ЦБ РФ произвести последовательную реорганизацию: сначала произойдет присоединение банка «Открытие» к БМ-банку (входит в группу ВТБ) в период январских праздников 2025 года, а затем — присоединение БМ-банка к банку ВТБ в период мая 2025 года. «Таким образом, эта последовательная реорганизация завершится, и налоговые убытки станут доступны к использованию в банке ВТБ»,— пояснил он.

Текущий год является годом реализации процентного риска из-за роста ключевой ставки, отметил господин Пьянов. Это уже сказывается на результатах. По итогам января—апреля 2024 года чистые процентные доходы группы ВТБ снизились на 19,6%, до 198,7 млрд руб., в том числе за апрель составили 44,9 млрд руб. (–37% в годовом выражении). Если не будет еще одного повышения ключевой ставки, то это соответствует самой низкой марже 2024 года (1,9%), отметил топ-менеджер. Чистые комиссионные доходы группы по итогам четырех месяцев увеличились на 15,7%, до 70,1 млрд руб. (за апрель практически не изменились — 18,4 млрд руб.).

При этом ранее глава ВТБ Андрей Костин в беседе с «Фонтанкой» отметил, что 2024 год для банка будет еще более успешным, спрогнозировав прибыль ближе к 500 млрд руб. (в 2023 году банк заработал по МСФО 432,2 млрд руб.). Банк может представить обновленный таргет по финансовым результатам во время фиксирования результатов за первое полугодие 2024 года. Как отметил Дмитрий Пьянов, высокий уровень прибыльности был достигнут на фоне активного роста бизнеса: в апреле кредитный портфель вырос на 1,3% (на 6,8% с начала года, до 22,4 трлн руб.), привлечения от клиентов — на 4,5% (на 7,7% с начала года, до 24,1 трлн руб.). «На фоне сложной операционной среды и высоких процентных ставок, создающих давление на чистую процентную маржу, группа ВТБ выполняет и перевыполняет показатели, заложенные в трехлетней стратегии, показывая уверенный рост бизнеса и активной клиентской базы и демонстрируя стабильный уровень рентабельности капитала, превышающий целевые показатели»,— прокомментировал топ-менеджер.

О деятельности банка читайте в материале «Ъ» «ВТБ идет в Крым с ипотекой».

Ольга Шерункова