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Коммерсантъ FM
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Медики сообщат полиции о гражданах с психическими расстройствами, склонных к общественно опасному поведению

Госдума во вторник в первом чтении приняла правительственный законопроект, согласно которому медики и полицейские будут обмениваться информацией о лицах с психическими расстройствами, склонных к совершению общественно опасных действий. Документ вносит изменения в законы «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», «О полиции», а также «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

В настоящее время диспансерное наблюдение может устанавливаться за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством «с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями». Законопроект предлагает распространить эту норму и на лиц «со склонностью к совершению общественно опасных действий». Полиция будет наблюдать за такими гражданами «в целях предупреждения совершения ими преступлений и административных правонарушений», отмечается в проекте.

При этом раскрытие врачебной тайны без согласия гражданина, признанного склонным к общественно опасным действиям, или его законного представителя будет возможно по запросу полиции. Также раскрытие врачебной тайны будет допускаться в целях информирования полицейских о таких лицах и о тех, кто страдает психическим расстройством и в отношении кого судом назначены принудительные меры медицинского характера. В пояснительной записке уточняется, что законопроект разработан в целях совершенствования взаимодействия медиков и органов внутренних дел в сфере обмена информацией о лицах, «находящихся на диспансерном наблюдении и склонных к совершению общественно опасных действий». Эти сведения будут передаваться через систему межведомственного электронного взаимодействия по аналогии с механизмом в сфере медосвидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием.

В пресс-службе Минздрава РФ ранее заявляли, что из общего количества людей с психическими расстройствами число тех, кто представляет опасность для себя и окружающих, минимально, но они требуют особого внимания со стороны медработников и правоохранительных органов. Например, в случае, когда такой гражданин не явился на очередной прием в рамках диспансерного наблюдения, правоохранительные органы должны оказать содействие в его поиске в рамках работы по профилактике правонарушений.

Иван Тяжлов

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