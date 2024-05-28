В Армении приостановили вещание российского «Первого канала»

Министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян в ответе на запрос Armenpress.am сообщил, что в республике остановлено вещание российского «Первого канала». В комментарии господина Айрапетяна говорится, что вещание канала приостановлено временно и связано с накопленным российской компанией долгом.

Для реализации вещания российского канала на территории Армении ЗАО «Армянская телерадиовещательная сеть» и АО «1st Channel, World Network» заключили двусторонний договор. По словам господина Айрапетяна, российская компания не выполнила договорные обязательства, накопив задолженность за 2,5 месяца. Вещание канала будет восстановлено, когда «1st Channel, World Network» погасит свою задолженность полностью.

Вещание российских государственных каналов в Армении обусловлено межправительственным соглашением между Москвой и Ереваном о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций, действующим с 17 марта 2023 года. В апреле 2024 года Мхитар Айрапетян сообщал, что Армения может расторгнуть договор в случае, если Россия не согласится с пакетом предложений о поправках. В частности, армянское правительство требует более четко прописанных положений, за нарушение которых последуют санкции для российской стороны.

В марте 2024 года ЗАО «Армянская телерадиовещательная сеть» заблокировало трансляцию на территории Армении авторских программ «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». В Армении их транслировали каналы «РТР-Планета» и «Юком». Решение об остановке показа этих передач было принято в связи с выявленными нарушениями договора о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций со стороны России.