В грамме поубавилось рублей

Стоимость золота на Московской бирже после двухмесячного перерыва опустилась ниже уровня 6,7 тыс. руб. за 1 г. За шесть дней золото подешевело почти на 5% как на фоне падения мировых цен, так и ослабления доллара в России. В условиях жесткой денежно-кредитной политики ФРС США и невысокого спроса на валюту на Московской бирже снижение цен может продолжиться как в мире, так и в России. Аналитики не исключают падения котировок до $2200 за унцию и 6 тыс. руб. за 1 г.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Стоимость золота на Московской бирже 28 мая впервые за два месяца закрылась ниже уровня 6,7 тыс. руб. за 1 г. В ходе торгов стоимость металла достигала отметки 6,641 тыс. руб. за 1 г, минимума с 29 марта. По итогам торговой сессии котировки остановились возле уровня 6,66 тыс. руб. за 1 г, что на 0,7% ниже значения закрытия понедельника и почти на 5% ниже уровней начала прошлой недели. Даже с учетом произошедшего снижения цены остаются все еще на 13% выше значений конца 2023 года.

Обновление двухмесячного минимума лишь отчасти было связано с динамикой цен на золото на мировом рынке. По данным Investing.com, в ходе торгов вторника котировки достигали отметки $2340,44 за 1 тройскую унцию, что более чем на $100 ниже исторического максимума, установленного в прошлый понедельник на фоне новостей о трагической гибели президента Ирана в авиакатастрофе. «В моменте рынок закладывал вероятность того, что это событие может привести к росту геополитического напряжения на Ближнем Востоке и во всем мире»,— отмечает старший аналитик SberCIB Investment Research Анна Пильгунова. Спустя неделю ничего страшного не произошло.

Коррекция, произошедшая в металле, назрела, отмечают аналитики. Ей предшествовало почти полгода непрерывного роста, за которые металл подорожал более чем на 20%.

«Фиксация прибыли выглядит логично, поскольку приближение конца цикла высоких процентных ставок по основным валютам заставит мировые центробанки обратить внимание на перспективные гособлигации, чем на перегретые драгметаллы»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Скорее всего, инвесторы решили зафиксировать прибыль в металле, так как доходность казначейских облигаций росла после выхода данных о деловой активности в США, отмечает старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин.

По данным Investing.com, доходность десятилетнего выпуска UST выросла за неделю на 5 базисных пунктов, до 4,486%. Этому подъему способствует «ястребиная» риторика ФРС США. «Жесткий тон представителей ФРС США и растущая вероятность того, что ставка будет оставаться на высоком уровне более длительный период, оказывают давление на стоимость золота»,— отмечает Анна Пильгунова.

Усиливали эффект и внутренние факторы — снижение курса доллара в России.

Во вторник курс американской валюты на торгах Московской биржи в очередной раз обновил трехмесячный минимум, достигнув отметки 88,26 руб./$, что на 36 коп. ниже значений закрытия понедельника. Даже с учетом последовавшей после этого коррекции курс остановился по итогам дня на уровне более чем на 2 руб. ниже значений шестидневной давности. Этому способствует снижение спроса на валюту со стороны импортеров при стабильном ее предложении со стороны экспортеров и ЦБ (см. “Ъ” от 28 мая).

В отсутствие новых витков роста геополитических рисков снижение цены золота в мире и в России может продолжиться. При этом важное значение будут иметь статистика по инфляции США и предстоящее заседание ФРС по ставке, которое состоится 11–12 июня. «Сигналы представителей ФРС, такие как количество и сроки разворота ключевой ставки до конца 2024 года, будут восприниматься инвесторами всего мира как сигнал к покупке или продаже золота»,— отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев. В ближайшие месяцы он ожидает цены на золото на уровне $2200–2300 за унцию. Рублевая цена, как считает Владимир Евстифеев, может снизиться, ближайшими рублевыми уровнями могут стать 6,45 тыс. руб. за 1 г и далее 6 тыс. руб. за 1 г.

Виталий Гайдаев