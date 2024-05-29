Минфин не углубился в переработку

Как стало известно “Ъ”, Минфин не поддержал предложения «Роснефти» по облегчению условий получения господдержки для не успевающих провести модернизацию НПЗ. По мнению министерства, решение о продлении на два года инвестнадбавки к обратному акцизу на нефть и ее применении с 2027 года при незавершенной модернизации должно приниматься в каждом случае на уровне президента или премьера. Также Минфин выступил против льгот по НДПИ на обеспечение защиты НПЗ от беспилотников.

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Минфин не поддержал предложения «Роснефти» по корректировке Налогового кодекса для смягчения условий получения господдержки по программе модернизации НПЗ, следует из письма министерства в правительство (копия есть “Ъ”). Компания предлагала продлить на два года, до 1 января 2033 года, сроки получения инвестнадбавки к обратному акцизу на нефть, предусмотреть возможность получать инвестнадбавку с 2027 года, если модернизация НПЗ к этому моменту не завершена, а также поддержать инвесторов другими налоговыми льготами (см. “Ъ” от 23 мая). В «Роснефти» и Минфине не комментировали предложения.

Бюджетную поддержку в виде инвестнадбавки (повышающий коэффициент 1,3 в формуле обратного акциза) получают НПЗ, заключившие с Минэнерго инвестсоглашения о вводе новых установок углубления переработки. Всего было заключено 21 соглашение на ввод 50 установок с общими инвестициями более 1 трлн руб. Но ряд НПЗ вынуждены сдвигать сроки завершения модернизации на фоне увеличения расходов и западных санкций, которые запрещают доступ к оборудованию и технологиям для нефтепереработки.

Как сказано в письме Минфина, решение о продлении срока инвестнадбавки должно приниматься «в каждом конкретном случае» на уровне президента или премьера «с учетом обосновывающих материалов» и заключения Минэнерго о целесообразности такого продления.

Получение инвестнадбавки с 2027 года без завершения модернизации НПЗ, по мнению Минфина, «дестимулирует завершение исполнения инвестсоглашений и может препятствовать достижению предусмотренных ими результатов». Как считают в министерстве, такие решения также должны приниматься президентом или премьером в каждом отдельном случае при наличии «объективных фактов», не позволивших до 2027 года ввести установки в эксплуатацию.

Кроме того, Минфин не поддержал предложенные «Роснефтью» льготы по НДПИ, налогу на прибыль и обратному акцизу для компенсации расходов на безопасность из-за атак беспилотников на НПЗ. Такие компенсации, считает министерство, учитывая «разовый и индивидуальный» характер возмещения, целесообразно рассматривать в каждом конкретном случае на уровне премьера или президента без изменения налогового законодательства в форме субсидий или иных межбюджетных трансфертов при наличии документального подтверждения фактически понесенных затрат.

Партнер BGP Litigation Павел Кондуков отмечает, что с 2022 года компаниям во многих отраслях в России становится сложнее инвестировать. Но, рассуждает он, вопрос облегчения параметров инвестнадбавки для НПЗ требует от нефтекомпаний финансово-экономического обоснования и потому может быть поднят на уровень правительства или президентской комиссии по ТЭКу.

По словам юриста, в качестве альтернативы правительство могло бы рассмотреть продление не только сроков применения инвестнадбавки для НПЗ, но и промежуточных условий получения льготы, например, смещения сроков для инвестиций, ввода основных средств, как уже было сделано в 2022 году.

В вопросе компенсации затрат НПЗ на безопасность в связи с атаками беспилотников, продолжает господин Кондуков, есть опыт угольной отрасли, где расходы на обеспечение безопасности и предупреждение аварий на шахтах государство компенсирует с помощью вычета из НДПИ. По его мнению, для НПЗ такой компенсацией могло бы стать, например, дополнение формулы обратного акциза соответствующим коэффициентом или введение льгот по другим налогам. Применение данной меры поддержки возможно ограничить территорией субъектов РФ, которые находятся в зоне риска, добавляет юрист.

Дмитрий Козлов