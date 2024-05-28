За Рафах ответят

Удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев в палестинском Рафахе вызвал резкую реакцию ЕС и США. В Брюсселе предупредили о возможности санкций против Израиля, если тот не подчинится решению Международного суда ООН и не прекратит операцию в Рафахе. А в Вашингтоне, по данным издания Axios, сейчас изучают, не перешли ли израильские военные «красные линии»: ранее президент Джо Байден пригрозил ограничить поставки оружия Израилю, если тот начнет в Рафахе полномасштабную операцию. Тем временем израильские военные обнародовали первые итоги расследования, заверив: удар был нанесен по месту, где находились высокопоставленные командиры «Хамаса», а начавшийся пожар может свидетельствовать о том, что там находился склад боеприпасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Палестинцы осматривают свои палатки, разрушенные в результате бомбардировки

Фото: Jehad Alshrafi / AP Палестинцы осматривают свои палатки, разрушенные в результате бомбардировки

Фото: Jehad Alshrafi / AP

Первыми результатами расследования того, что произошло в ночь на понедельник в палаточном лагере на западе Рафаха, поделился во вторник пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари. По его словам, речь шла об операции по точечной ликвидации военачальников «Хамаса» — Ясина Рабиа и Халеда Наджара, которые планировали теракты на Западном берегу.

В Минобороны уточнили, что истребитель выпустил «два боеприпаса с уменьшенной 17-килограммовой боеголовкой». Самого по себе такого удара, как утверждают в израильском военном ведомстве, было недостаточно для начала столь масштабного пожара. «Мы изучаем возможность того, что оружие и боеприпасы, хранящиеся рядом с нашей целью, могли стать причиной возгорания»,— отметил Даниэль Хагари.

В Израиле также подчеркнули: они предприняли шаги, чтобы гарантировать, что в комплексе не будет женщин и детей. О чем именно идет речь — неизвестно. Как утверждает Минздрав Газы, среди 45 погибших как минимум 23 — женщины и дети.

В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: «В Рафахе мы эвакуировали миллион не вовлеченных в войну жителей, и, несмотря на все усилия, вчера произошел трагический инцидент. Мы расследуем случаи и делаем выводы». При этом он добавил: «Для нас каждый убитый непричастный (к боевым действиям.— “Ъ”) человек — это трагедия, для "Хамаса" — это стратегия».

Так или иначе, произошедшее вызвало новую волну критики в адрес Израиля. С той или иной степенью жесткости удар по лагерю осудили десятки стран. Алжир запросил экстренное закрытое заседание Совбеза ООН. При этом США и Евросоюз дали понять, что могут перейти от словесных осуждений Израиля к реальным штрафным мерам.

Как пишет издание Axios со ссылкой на американские источники, в Белом доме обсуждают, считать ли израильский удар нарушением «красной черты», которую ранее провел президент Джо Байден. Тогда американский лидер пригрозил, что приостановит поставки оружия Израилю, если ЦАХАЛ войдет в густонаселенные районы Рафаха. За несколько дней до предупреждения главы Белого дома США приостановили отправку Израилю 3,5 тыс. бомб, включая тяжелые 900-килограмовые бомбы, опасаясь, что ЦАХАЛ применит их во время наступления в Рафахе. Между тем израильские военные продолжили продвижение вглубь города, и к 28 мая, как передает агентство Reuters, танки ЦАХАЛа дошли до центра Рафаха и заняли район у главной мечети города Аль-Авда.

Тем временем министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин 27 мая заявил, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против Израиля, если тот не подчинится решению Международного суда ООН.

На прошлой неделе инстанция предписала властям Израиля немедленно прекратить военные операции в городе и открыть пограничный переход Рафах, чтобы позволить беспрепятственно доставлять гуманитарную помощь в анклав. «Впервые на встрече (глав МИДов стран.— “Ъ”) ЕС я увидел серьезное обсуждение санкций,— отметил ирландский министр во вторник.— Был достигнут очень четкий консенсус относительно необходимости соблюдения международных гуманитарных правовых норм».

А министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что совместно с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем бельгийские власти «решили созвать Совет ассоциации ЕС—Израиль для оценки соблюдения Соглашения об ассоциации, которое содержит обязательства по соблюдению прав человека?». «Это сильный сигнал. Мы должны обеспечить соблюдение наших правил и ценностей всеми, и прежде всего нашими партнерами, такими как Израиль. От этого зависит наша репутация»,— написала министр в соцсети X.

Эльнар Байназаров