Чем банкомат отличается от винтовки

На днях китайская Shanghai Gong Zi Machinery Manufacturing объявила, что собирается открыть в Подмосковье сначала сборку комплектующих для банкоматов, а затем организовать полный производственный цикл. Уже в этом году компания обещает вложить 1,3 млрд руб. в первую очередь производства, которая будет включать изготовление металлических корпусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Казалось бы, хорошие новости, хотя и неожиданные: китайские инвесторы, несмотря на все более тесную интеграцию в экономику РФ, очень редко занимаются реальной локализацией. Но изучение деталей переводит удивление в новую плоскость.

На сайте Московской области говорится, что Shanghai Gong Zi Machinery Manufacturing — частная компания, специализирующаяся «на разработке и производстве сейфов, систем обработки наличных, дверей и перегородок банковских хранилищ» и др. На сайте самой компании утверждается, что она старейший и крупнейший в КНР… производитель пневматического оружия. И вот это похоже на правду: на российском сайте сервиса навигации по базе данных сертификатов соответствия можно найти 11 сертификатов на продукцию Shanghai Gong Zi Machinery Manufacturing — все на спортивные пневматические винтовки. Российские структуры, связанные с производством банкоматов, говорят, что в Китае в этом качестве компания неизвестна.

То есть китайский производитель пневматического оружия собирается делать в Подмосковье сейфы для банкоматов. Впрочем, чем он хуже российских игроков? Последние, конечно, заявляют, что их банкоматы на 80% состоят из отечественных комплектующих, но статистика бывает лукавой, ведь можно подсчитать все болтики с гаечками как отдельные детали.

Основная проблема локализации российских банкоматов — отсутствие собственных валидаторов. Они отвечают за распознавание номинала и подлинности купюр и требуют настройки в случае выхода новых образцов денег. Именно потому, что западные компании отказались это делать, российским банкам и пришлось переходить на китайскую и корейскую продукцию.

Получается, что без валидатора степень локализации теряет значение. А значит, китайский производитель винтовок находится примерно в равных условиях с российскими производителями банкоматов. Тем более что, по словам знающих людей, «какие-то сейфы Shanghai Gong Zi Machinery Manufacturing производит, хоть они и не подходят под наш ГОСТ». И если компания запустит в РФ пусть даже отверточную сборку банкоматов по приемлемым ценам, то у нее откроются вполне очевидные перспективы: по словам банкиров, импортный даже сейчас стоит около 2 млн руб., а отечественный — 3–3,5 млн руб.