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В Грузии наступил конец вето

Саломе Зурабишвили не смогла помешать принятию закона об иноагентах

Оппозиция Грузии, к которой вполне можно отнести и президента страны Саломе Зурабишвили, окончательно проиграла властям борьбу вокруг закона «О прозрачности внешнего влияния». 28 мая парламент, где большинство имеет партия «Грузинская мечта», преодолел вето госпожи Зурабишвили, и закон, прозванный оппозиционерами «русским», после опубликования вступит в силу. Теперь главная интрига в том, как отреагирует на это Запад.

Демонстранты во время акции протеста оппозиции против законопроекта об иностранном влиянии у здания парламента в Тбилиси

Демонстранты во время акции протеста оппозиции против законопроекта об иностранном влиянии у здания парламента в Тбилиси

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Демонстранты во время акции протеста оппозиции против законопроекта об иностранном влиянии у здания парламента в Тбилиси

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Депутаты «Грузинской мечты» (ГМ) 28 мая вновь проходили в здание парламента через боковые ворота под усиленной охраной бойцов спецназа МВД. Участники митинга встречали их свистом и улюлюканьем, устроив членам парламента от партии власти «коридор позора». Последних это нисколько не смущало. Депутат Рима Берадзе заявила позднее, что она вместе с коллегами выполняет «патриотический долг по защите независимости и достоинства страны».

Примерно в том же ключе высказывались и другие парламентарии. Правда, они не уточняли, от кого именно они защищают эти ценности. Если судить по заявлениям лидеров ГМ, в том числе ее почетного председателя миллиардера Бидзины Иванишвили, а также грузинского премьера Ираклия Кобахидзе,— от Запада. «Глобальная партия войны», которую публично и часто критикуют господа Иванишвили и Кобахидзе, по их словам, обитает именно там — в США и ЕС. Накануне генсек ГМ, мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал, что США и Грузия «не партнеры, а враги».

Участники митинга против закона «О прозрачности внешнего влияния», напротив, считают США и Евросоюз «стратегическими партнерами Грузии». Они называли пресловутый закон «русским» и кричали в адрес депутатов: «Русские, русские!», «Изменники родины!».

Пока в парламенте шли приготовления к преодолению президентского вето, гражданские активисты и журналисты оппозиционных телеканалов подловили командира спецназа Звиада Харазишвили, кружившего вокруг здания парламента на огромном джипе, и спросили, почему его бойцы жестоко избивали участников митингов и манифестаций против «русского закона». В частности, председателя главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Левана Хабеишвили. «А он достоин еще худшего»,— огрызнулся в ответ главный спецназовец.

Как законопроект об иноагентах в Грузии приняли в первый раз

А в зале пленарных заседаний ситуация постепенно накалялась: спикер парламента Шалва Папуашвили обвинил депутата от ЕНД, бывшего главу Национальной полиции Украины Хатию Деканоидзе в «измене родине»: «Вы позорно отказались от грузинского паспорта, чтобы занять пост в другом государстве, и до сих пор сотрудничаете с иностранными спецслужбами». Он уточнил, что под «иностранными спецслужбами» имеет в виду заместителя главы контрразведки Украины генерала Георгия Лордкипанидзе (в прошлом — замглавы МВД Грузии), который, по утверждению спикера грузинского парламента, осенью 2021 года тайком переправил в Грузию экс-президента страны Михаила Саакашвили в контейнере с молочными продуктами.

Депутаты-«мечтатели» были в приподнятом настроении, осознавая свое превосходство. Они явно развлекались, приставая к парламентскому секретарю президента Зурабишвили Георгию Мсхиладзе, представившему в парламенте вето главы государства, с одним и тем же вопросом: почему закон о прозрачности иностранного влияния противоречит европейским нормам о прозрачности внешнего финансирования. «Почему? А потому!» — не выдержал господин Мсхиладзе, вызвав хохот в зале.

Оппозиция, явно ни на что не рассчитывая, все же пыталась увещевать коллег из ГМ.

Депутат от партии «Стратегия строитель» Паата Манджгаладзе сказал им: если «Грузинская мечта» надеется на возвращение Абхазии и Южной Осетии в обмен на принятие «русского закона» (о дискуссиях вокруг такой возможности “Ъ” подробно писал 27 мая), то она ошибается, поскольку «Шеварднадзе (экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе.— “Ъ”) узаконил российские военные базы в Грузии в 1995 году и назначал министров силового блока по указанию Москвы, но так ничего и не добился в плане возвращения Абхазии и Южной Осетии».

Депутат от ЕНД Тинатин Бокучава обозвала членов правящей партии «януковичами», намекая, видимо, на судьбу бывшего лидера Украины Виктора Януковича, свергнутого после отказа пойти на сближение с ЕС и бежавшего в Россию. Спикер Шалва Папуашвили нашелся и тут. Он напомнил, что основатель ЕНД Михаил Саакашвили, будучи президентом, наградил Виктора Януковича одним из высших орденов Грузии. «Кто на самом деле Янукович, так это ваш президент, сидящий сейчас в тюрьме»,— отрезал спикер. Тут он был не совсем точен, поскольку Михаил Саакашвили с мая 2022 года находится не в тюрьме, а в двухкомнатной палате элитной частной клиники Vivamedi.

Господин Папуашвили считал себя обязанным подробно комментировать все критические высказывания оппозиционеров. Сославшись на социологические опросы, он утверждал, что большинство грузин хочет рассматривать ЕС и США в качестве «партнеров, но не хозяев». Оппозиционеры же, по его словам, предпочитают ссылаться на западных пресс-секретарей.

США и ЕС могут ответить санкциями на грузинский закон об иноагентах

Впрочем, вице-президента США Камалу Харрис, выступившую накануне с жестким заявлением по поводу грузинского закона, вряд ли можно считать пресс-секретарем Белого дома. В письме на имя президента Грузии Саломе Зурабишвили госпожа Харрис предупредила, что закон, принимаемый парламентом, «подорвет американо-грузинские отношения».

В Тбилиси считают письмо Камалы Харрис «последним предупреждением» перед введением санкций. «Иначе США просто потеряют лицо»,— рассуждает в беседе с “Ъ” эксперт по международным отношениям, бывший ректор тбилисской дипломатической академии Иосиф Цинцадзе.

По мнению эксперта независимого аналитического агентства Nation.ge Давида Авалишвили, Вашингтон с санкциями спешить не будет. «Вряд ли США введут серьезные санкции до тех пор, пока власти Грузии не закроют хотя бы одну НПО под предлогом отказа в регистрации»,— сказал господин Авалишвили “Ъ”. Наиболее реальным сценарием эксперт считает откладывание вопроса о серьезных западных санкциях до парламентских выборов, намеченных на 26 октября текущего года.

Георгий Двали, Тбилиси

Фотогалерея

Протесты в Грузии против закона об иноагентах

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Митинги против принятия закона об иноагентах проходят в Грузии с середины апреля

Митинги против принятия закона об иноагентах проходят в Грузии с середины апреля

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе рассказал, что участники протеста 30 апреля совершали незаконные действия, бросали в полицейских различные предметы и затрудняли автомобильное движение на набережной, за пределами территории, где проходила акция

Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе рассказал, что участники протеста 30 апреля совершали незаконные действия, бросали в полицейских различные предметы и затрудняли автомобильное движение на набережной, за пределами территории, где проходила акция

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

30 апреля силовики задержали в Тбилиси 63 человека

30 апреля силовики задержали в Тбилиси 63 человека

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

По словам господина Дарахвелидзе, шестеро правоохранителей получили серьезные ранения, по фактам нападения на сотрудников МВД было возбуждено уголовное дело

По словам господина Дарахвелидзе, шестеро правоохранителей получили серьезные ранения, по фактам нападения на сотрудников МВД было возбуждено уголовное дело

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Минздрав Грузии заявил, что на месте акции находится «достаточное» количество бригад скорой помощи, а медицинский персонал «обеспечивает граждан всеми необходимыми медикаментами»

Минздрав Грузии заявил, что на месте акции находится «достаточное» количество бригад скорой помощи, а медицинский персонал «обеспечивает граждан всеми необходимыми медикаментами»

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем видеообращении осудила жесткий разгон акции протеста и обратилась к главе грузинского МВД Вахтангу Гомелаури с призывом прекратить применять силу к протестующим

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем видеообращении осудила жесткий разгон акции протеста и обратилась к главе грузинского МВД Вахтангу Гомелаури с призывом прекратить применять силу к протестующим

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Телеканал «Мтавари архи» сообщал, что председатель оппозиционной партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили был избит сотрудниками полиции при задержании во время митинга на проспекте Руставели. Позднее он был госпитализирован

Телеканал «Мтавари архи» сообщал, что председатель оппозиционной партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили был избит сотрудниками полиции при задержании во время митинга на проспекте Руставели. Позднее он был госпитализирован

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

17 апреля грузинский парламент в первом чтении принял законопроект «О прозрачности внешнего влияния», известный также как «закон об иноагентах». После этого в стране начались протесты

17 апреля грузинский парламент в первом чтении принял законопроект «О прозрачности внешнего влияния», известный также как «закон об иноагентах». После этого в стране начались протесты

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Участники акции протеста

Участники акции протеста

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Оппозиционный митинг у здания парламента Грузии

Оппозиционный митинг у здания парламента Грузии

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Акция протеста против закона об иноагентах

Акция протеста против закона об иноагентах

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Протестующие в Грузии

Протестующие в Грузии

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Пострадавшие во время протестной акции

Пострадавшие во время протестной акции

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Участники оппозиционного митинга

Участники оппозиционного митинга

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Столкновения сотрудников полиции с участниками акции протеста против принятия закона об иноагентах у здания парламента Грузии

Столкновения сотрудников полиции с участниками акции протеста против принятия закона об иноагентах у здания парламента Грузии

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении закон об иностранных агентах

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении закон об иностранных агентах

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

За законопроект проголосовали те же 83 депутата из 150 — это все депутаты правящей партии «Грузинская мечта» и партии «Власть народа»

За законопроект проголосовали те же 83 депутата из 150 — это все депутаты правящей партии «Грузинская мечта» и партии «Власть народа»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Во время заседания парламента в Тбилиси проходил очередной митинг недовольных проектом. Трансляция заседания велась на сайте парламента

Во время заседания парламента в Тбилиси проходил очередной митинг недовольных проектом. Трансляция заседания велась на сайте парламента

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Оппозиция снова не принимала участия в голосовании

Оппозиция снова не принимала участия в голосовании

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Митинг у парламента Грузии 1 мая

Митинг у парламента Грузии 1 мая

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Вечерняя акция в Тбилиси 1 мая

Вечерняя акция в Тбилиси 1 мая

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Акция протеста против принятия закона об иноагентах в Тбилиси

Акция протеста против принятия закона об иноагентах в Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

В ночь на 2 мая руководство аппарата парламента Грузии объявило красный уровень безопасности из-за попыток участников акции против законопроекта об иноагентах прорваться в здание

В ночь на 2 мая руководство аппарата парламента Грузии объявило красный уровень безопасности из-за попыток участников акции против законопроекта об иноагентах прорваться в здание

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Во время митинга в Тбилиси 1 мая пострадало как минимум восемь человек, все они были доставлены в больницы, сообщил Минздрав Грузии

Во время митинга в Тбилиси 1 мая пострадало как минимум восемь человек, все они были доставлены в больницы, сообщил Минздрав Грузии

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Как уточнили в грузинском Минздраве, у большинства пострадавших зафиксированы травмы в области лица, головы и других частей тела

Как уточнили в грузинском Минздраве, у большинства пострадавших зафиксированы травмы в области лица, головы и других частей тела

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

У некоторых участников акции зафиксирована интоксикация

У некоторых участников акции зафиксирована интоксикация

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия примет закон, несмотря на общественные волнения

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия примет закон, несмотря на общественные волнения

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Полицейское оцепление вокруг здания парламента Грузии

Полицейское оцепление вокруг здания парламента Грузии

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Завершению митинга предшествовало оттеснение спецназом протестующих, которые возводили баррикады у ворот служебных входов в парламент

Завершению митинга предшествовало оттеснение спецназом протестующих, которые возводили баррикады у ворот служебных входов в парламент

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

В ночь на 2 мая, около 3:30 по местному времени (2:30 мск), участники акции протеста разбили железной трубой окно на первом этаже здания парламента и забросили в одну из комнат несколько дымовых шашек

В ночь на 2 мая, около 3:30 по местному времени (2:30 мск), участники акции протеста разбили железной трубой окно на первом этаже здания парламента и забросили в одну из комнат несколько дымовых шашек

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

После этого полиция начала массово задерживать митингующих у здания парламента

После этого полиция начала массово задерживать митингующих у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

2 мая посольство США выступило в поддержку протестующих и заявило, что действия грузинских властей подрывают путь к евроатлантической интеграции

2 мая посольство США выступило в поддержку протестующих и заявило, что действия грузинских властей подрывают путь к евроатлантической интеграции

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

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Митинги против принятия закона об иноагентах проходят в Грузии с середины апреля

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе рассказал, что участники протеста 30 апреля совершали незаконные действия, бросали в полицейских различные предметы и затрудняли автомобильное движение на набережной, за пределами территории, где проходила акция

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

30 апреля силовики задержали в Тбилиси 63 человека

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

По словам господина Дарахвелидзе, шестеро правоохранителей получили серьезные ранения, по фактам нападения на сотрудников МВД было возбуждено уголовное дело

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Минздрав Грузии заявил, что на месте акции находится «достаточное» количество бригад скорой помощи, а медицинский персонал «обеспечивает граждан всеми необходимыми медикаментами»

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем видеообращении осудила жесткий разгон акции протеста и обратилась к главе грузинского МВД Вахтангу Гомелаури с призывом прекратить применять силу к протестующим

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Телеканал «Мтавари архи» сообщал, что председатель оппозиционной партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили был избит сотрудниками полиции при задержании во время митинга на проспекте Руставели. Позднее он был госпитализирован

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

17 апреля грузинский парламент в первом чтении принял законопроект «О прозрачности внешнего влияния», известный также как «закон об иноагентах». После этого в стране начались протесты

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Участники акции протеста

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Оппозиционный митинг у здания парламента Грузии

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Акция протеста против закона об иноагентах

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Протестующие в Грузии

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Пострадавшие во время протестной акции

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Участники оппозиционного митинга

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Столкновения сотрудников полиции с участниками акции протеста против принятия закона об иноагентах у здания парламента Грузии

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении закон об иностранных агентах

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

За законопроект проголосовали те же 83 депутата из 150 — это все депутаты правящей партии «Грузинская мечта» и партии «Власть народа»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Во время заседания парламента в Тбилиси проходил очередной митинг недовольных проектом. Трансляция заседания велась на сайте парламента

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Оппозиция снова не принимала участия в голосовании

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Митинг у парламента Грузии 1 мая

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Вечерняя акция в Тбилиси 1 мая

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Акция протеста против принятия закона об иноагентах в Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

В ночь на 2 мая руководство аппарата парламента Грузии объявило красный уровень безопасности из-за попыток участников акции против законопроекта об иноагентах прорваться в здание

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

Во время митинга в Тбилиси 1 мая пострадало как минимум восемь человек, все они были доставлены в больницы, сообщил Минздрав Грузии

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Как уточнили в грузинском Минздраве, у большинства пострадавших зафиксированы травмы в области лица, головы и других частей тела

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

У некоторых участников акции зафиксирована интоксикация

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия примет закон, несмотря на общественные волнения

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Полицейское оцепление вокруг здания парламента Грузии

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Завершению митинга предшествовало оттеснение спецназом протестующих, которые возводили баррикады у ворот служебных входов в парламент

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

В ночь на 2 мая, около 3:30 по местному времени (2:30 мск), участники акции протеста разбили железной трубой окно на первом этаже здания парламента и забросили в одну из комнат несколько дымовых шашек

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

После этого полиция начала массово задерживать митингующих у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

2 мая посольство США выступило в поддержку протестующих и заявило, что действия грузинских властей подрывают путь к евроатлантической интеграции

Фото: Коммерсантъ / Леонид Вишня

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