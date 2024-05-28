В Грузии наступил конец вето

Оппозиция Грузии, к которой вполне можно отнести и президента страны Саломе Зурабишвили, окончательно проиграла властям борьбу вокруг закона «О прозрачности внешнего влияния». 28 мая парламент, где большинство имеет партия «Грузинская мечта», преодолел вето госпожи Зурабишвили, и закон, прозванный оппозиционерами «русским», после опубликования вступит в силу. Теперь главная интрига в том, как отреагирует на это Запад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстранты во время акции протеста оппозиции против законопроекта об иностранном влиянии у здания парламента в Тбилиси

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Демонстранты во время акции протеста оппозиции против законопроекта об иностранном влиянии у здания парламента в Тбилиси

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Депутаты «Грузинской мечты» (ГМ) 28 мая вновь проходили в здание парламента через боковые ворота под усиленной охраной бойцов спецназа МВД. Участники митинга встречали их свистом и улюлюканьем, устроив членам парламента от партии власти «коридор позора». Последних это нисколько не смущало. Депутат Рима Берадзе заявила позднее, что она вместе с коллегами выполняет «патриотический долг по защите независимости и достоинства страны».

Примерно в том же ключе высказывались и другие парламентарии. Правда, они не уточняли, от кого именно они защищают эти ценности. Если судить по заявлениям лидеров ГМ, в том числе ее почетного председателя миллиардера Бидзины Иванишвили, а также грузинского премьера Ираклия Кобахидзе,— от Запада. «Глобальная партия войны», которую публично и часто критикуют господа Иванишвили и Кобахидзе, по их словам, обитает именно там — в США и ЕС. Накануне генсек ГМ, мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал, что США и Грузия «не партнеры, а враги».

Участники митинга против закона «О прозрачности внешнего влияния», напротив, считают США и Евросоюз «стратегическими партнерами Грузии». Они называли пресловутый закон «русским» и кричали в адрес депутатов: «Русские, русские!», «Изменники родины!».

Пока в парламенте шли приготовления к преодолению президентского вето, гражданские активисты и журналисты оппозиционных телеканалов подловили командира спецназа Звиада Харазишвили, кружившего вокруг здания парламента на огромном джипе, и спросили, почему его бойцы жестоко избивали участников митингов и манифестаций против «русского закона». В частности, председателя главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Левана Хабеишвили. «А он достоин еще худшего»,— огрызнулся в ответ главный спецназовец.

А в зале пленарных заседаний ситуация постепенно накалялась: спикер парламента Шалва Папуашвили обвинил депутата от ЕНД, бывшего главу Национальной полиции Украины Хатию Деканоидзе в «измене родине»: «Вы позорно отказались от грузинского паспорта, чтобы занять пост в другом государстве, и до сих пор сотрудничаете с иностранными спецслужбами». Он уточнил, что под «иностранными спецслужбами» имеет в виду заместителя главы контрразведки Украины генерала Георгия Лордкипанидзе (в прошлом — замглавы МВД Грузии), который, по утверждению спикера грузинского парламента, осенью 2021 года тайком переправил в Грузию экс-президента страны Михаила Саакашвили в контейнере с молочными продуктами.

Депутаты-«мечтатели» были в приподнятом настроении, осознавая свое превосходство. Они явно развлекались, приставая к парламентскому секретарю президента Зурабишвили Георгию Мсхиладзе, представившему в парламенте вето главы государства, с одним и тем же вопросом: почему закон о прозрачности иностранного влияния противоречит европейским нормам о прозрачности внешнего финансирования. «Почему? А потому!» — не выдержал господин Мсхиладзе, вызвав хохот в зале.

Оппозиция, явно ни на что не рассчитывая, все же пыталась увещевать коллег из ГМ.

Депутат от партии «Стратегия строитель» Паата Манджгаладзе сказал им: если «Грузинская мечта» надеется на возвращение Абхазии и Южной Осетии в обмен на принятие «русского закона» (о дискуссиях вокруг такой возможности “Ъ” подробно писал 27 мая), то она ошибается, поскольку «Шеварднадзе (экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе.— “Ъ”) узаконил российские военные базы в Грузии в 1995 году и назначал министров силового блока по указанию Москвы, но так ничего и не добился в плане возвращения Абхазии и Южной Осетии».

Депутат от ЕНД Тинатин Бокучава обозвала членов правящей партии «януковичами», намекая, видимо, на судьбу бывшего лидера Украины Виктора Януковича, свергнутого после отказа пойти на сближение с ЕС и бежавшего в Россию. Спикер Шалва Папуашвили нашелся и тут. Он напомнил, что основатель ЕНД Михаил Саакашвили, будучи президентом, наградил Виктора Януковича одним из высших орденов Грузии. «Кто на самом деле Янукович, так это ваш президент, сидящий сейчас в тюрьме»,— отрезал спикер. Тут он был не совсем точен, поскольку Михаил Саакашвили с мая 2022 года находится не в тюрьме, а в двухкомнатной палате элитной частной клиники Vivamedi.

Господин Папуашвили считал себя обязанным подробно комментировать все критические высказывания оппозиционеров. Сославшись на социологические опросы, он утверждал, что большинство грузин хочет рассматривать ЕС и США в качестве «партнеров, но не хозяев». Оппозиционеры же, по его словам, предпочитают ссылаться на западных пресс-секретарей.

Впрочем, вице-президента США Камалу Харрис, выступившую накануне с жестким заявлением по поводу грузинского закона, вряд ли можно считать пресс-секретарем Белого дома. В письме на имя президента Грузии Саломе Зурабишвили госпожа Харрис предупредила, что закон, принимаемый парламентом, «подорвет американо-грузинские отношения».

В Тбилиси считают письмо Камалы Харрис «последним предупреждением» перед введением санкций. «Иначе США просто потеряют лицо»,— рассуждает в беседе с “Ъ” эксперт по международным отношениям, бывший ректор тбилисской дипломатической академии Иосиф Цинцадзе.

По мнению эксперта независимого аналитического агентства Nation.ge Давида Авалишвили, Вашингтон с санкциями спешить не будет. «Вряд ли США введут серьезные санкции до тех пор, пока власти Грузии не закроют хотя бы одну НПО под предлогом отказа в регистрации»,— сказал господин Авалишвили “Ъ”. Наиболее реальным сценарием эксперт считает откладывание вопроса о серьезных западных санкциях до парламентских выборов, намеченных на 26 октября текущего года.

Георгий Двали, Тбилиси