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Выходцы из Bonava открывают Stavni

Новый девелопер будет вводить до 100 тыс. кв. м жилья ежегодно

Руководство новой девелоперской компании «Атриум Строй» рассказало о стратегии развития в регионе и о том, под каким брендом будет работать компания. Компанию возглавил бывший заместитель генерального директора ушедшей с рынка шведской Bonava Александр Свинолобов. Новый застройщик будет работать под брендом Stavni. Компания планирует ежегодно вводить 50–100 тыс. кв. м жилья в год. Первый проект компании, на набережной Обводного канала, 118а, будет выведен на рынок в следующем году, его общая жилая площадь составит около 15 тыс. кв. м.

Квартал старой промышленной недвижимости у Балтийского вокзала

Квартал старой промышленной недвижимости у Балтийского вокзала

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Квартал старой промышленной недвижимости у Балтийского вокзала

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как заявил на пресс-бранче Александр Свинолобов, генеральный директор компании Stavni, в этом году девелопер намерен приобрести два-три земельных участка, сделки находятся в завершающей стадии. Однако адреса будущих строек глава Stavni назвать пока отказался.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Атриум Строй» будет участвовать в реализации проекта на территории площадью 1,2 га на набережной Обводного канала, 118А, литера С, которое приобрело ООО «Инвест-проект». Господин Свинолобов рассказал, что там будет построен жилой комплекс бизнес-класса этажностью 9–12 этажей, общая жилая площадь там составит 15 тыс. кв. м. По словам Александра Свинолобова, «Атриум Строй» развивает участок под застройку, в настоящее время идет подготовка рабочей концепции проекта. В начале 2025 года девелопер планирует представить проект Градостроительной комиссии Санкт-Петербурга и получить необходимую разрешительную документацию для начала работ по проекту. «Сейчас участок на Обводном оформлен на компанию, с которой есть дружественное взаимодействие у нашего основного акционера, но в будущем земля будет переоформлена на "Атриум строй"». Застройщиком проекта выступает «Атриум Обводный» (на 100% принадлежит ООО «СПЗ "Атриум Строй"»). Инвестиции в проект на Обводном господин Свинолобов оценил в 4 млрд рублей.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в ООО «СПЗ "Атриум Строй"» господин Свинолобов владеет долей в 10%. Еще 5% принадлежит Игорю Песочину. Владельцем доли в 85% является ООО «Каведиум» Дмитрия Быкова. Сейчас предприниматель является совладельцем Петербургского логистического терминала, ТЦ «Невский центр» и ряда других коммерческих объектов.

Также, по словам господина Свинолобова, компания близка к достижению финальных условий по приобретению еще одного участка. Он расположен не в центре города, поэтому проект будет позиционироваться в сегменте «комфорт плюс».

Для будущих покупок компания рассматривает земельные участки площадью от 5 до 10 га. Ежегодно компания планирует вводить от 50 до 100 тыс. кв. м жилья.

«В компанию перешло около 20 человек из структур Bonava, мы сформировали команду, которая готова использовать свой предыдущий опыт в наших новых проектах»,— поделился господин Свинолобов.

По его словам, в будущем компания планирует выходить в другие регионы, в первую очередь в Москву, однако пока приоритетным будет развитие в Петербурге.

Екатерина Пикерсгиль, генеральный директор коммуникационного агентства Win2Win Communications, рассуждая о том, сколько в современных условиях требуется для вывода нового бренда на высококонкурентный рынок, говорит: «Время, необходимое для завоевания доверия аудитории к новому бренду, может варьироваться в зависимости от многих факторов, включая отрасль, к которой относится бренд, конкурентную среду, характеристики целевых аудиторий и предложение самого бренда. Как правило, это процесс, который требует длительного времени — от полугода».

Учитывая, что у строительных проектов цикл составляет около трех лет, к моменту начала продаж у компании есть все шансы стать узнаваемой, отмечают участники рынка.

Что касается стоимости разработки и продвижения нового бренда, эксперт в области репутационного менеджмента Елизавета Таль говорит: «Серьезный многостраничный брендбук солидной компании, разработанный известным агентством, может обойтись в десятки миллионов рублей, в то время как маленькая компания может найти подрядчика всего за 200–300 тысяч».

Стефания Барченкова

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