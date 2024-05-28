Страны верят в признание

Норвегия, Ирландия и Испания 28 мая официально признали государство Палестина. Таким образом уже 146 стран изменили свой подход к этому вопросу. Предполагается, что подобный шаг приведет к урегулированию конфликта между Израилем и палестинским сектором Газа. Но в Европе нет единой позиции. Так, например, парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании арабского государства независимым, сообщает Reuters.

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Впрочем, никаких правовых последствий ни то, ни другое решение иметь не будут, считает руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd. Екатерина Орлова: «В настоящий момент у Палестины статус постоянного наблюдателя в ООН. Поскольку отсутствует признание ее как независимого государства, то полноправное членство в настоящий момент предоставлено стране не может быть. А так как за резолюцию Генассамблеи ООН о том, чтобы предоставить Палестине статус постоянного члена проголосовали 143 страны, а против — девять, включая США, то вопрос о ее признании как независимого государства встал наиболее остро. Соответственно, это признание необходимо исключительно для получения членства в ООН.

Я не считаю, что с точки зрения международного права признание со стороны Норвегии, Ирландии и Испании поможет Палестине в прекращении военного конфликта, поскольку этот вопрос должен решаться в первую очередь с Израилем, который выступает категорически против. И какого-либо рода договоренности, и международно-правовые акты должны быть подписаны именно Израилем и Палестиной для того, чтобы установить границы 1967 года.

Так что в настоящий момент я вижу, что данное признание, в первую очередь, преследует членство Палестины в ООН, а во вторую — оказывает эмоционально-психологическое давление на еврейское государство в части выхода на мирные переговоры».

Между тем в ООН и Евросоюзе осудили авиаудар Израиля по лагерю с мирными жителями в Рафахе. Главы МИД европейских стран даже впервые заговорили о введение санкций. А главный союзник — США — оказывает давление на еврейское государство, ограничивая поставки оружия. В начале мая Вашингтон отказался отправить 3,5 тыс. боеприпасов, подобное произошло впервые с начала войны в Газе.

Вероятно, этот рычаг Белый дом будет использовать и дальше, а вот Евросоюз едва ли готов к введению санкций, заметил консультант «ПИР-Центра» Леонид Цуканов: «США сейчас заинтересованы в том, чтобы довести до какой-то финальной точки саудо-американские переговоры по стратегическому сотрудничеству, один из пунктов которых — это нормализация отношений Эр-Рияда и Израиля. То есть в этих условиях с такими кризисными моментами данный пункт становится почти невыполнимым, и Вашингтон, в принципе, это понимает, а потому пытается сгладить последствия инцидента.

Вместе с тем заметны и некоторые публичные процессы со стороны Евросоюза. В частности, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что с нынешнего момента не будут упоминать термин "Израиль", а в отношении еврейского государства станут говорить "правительство Нетаньяху", подчеркивая, что политика является достаточно оппортунистской, достаточно расходящейся с общей позицией страны, и демонстрируя отношение Европы в целом к текущей стратегии ведения боевых действий.

Пока мы можем наблюдать, что в ЕС нет единства относительно того, как реагировать на действия Израиля.

Ряд стран, в частности Италия, Испания, призывают к ужесточению. Другие государства, напротив, выступают за дистанцирование от этой темы. Кто-то призывает к введению адресных санкций. Пока раскол не преодолен, какой-то общей европейской позиции ждать, скорее всего, не придется.

Что же касается США, то здесь можем вполне ожидать какого-то продолжающегося урезания боеприпасного пайка. Стоит ожидать отдельных, закрытых встреч, в том числе с Биньямином Нетаньяху, по этой теме. Но ее выхода в публичное поле пока не произойдет именно в силу того, что США важно завершить процесс переговоров с Саудовской Аравией».

Действия Израиля также осудили Бразилия, Мексика, Венесуэла и Австралия. Государства ссылаются на решение Международного суда ООН, который потребовал от Иерусалима прекратить военную операцию в Рафахе.

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Светлана Белова, Иван Корякин