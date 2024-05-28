Зарубежные СМИ: Чем удар по лагерю беженцев обернется для Израиля?

Удар по лагерю переселенцев в Рафахе может дорого обойтись Израилю, его осудили в ООН и Евросоюзе. Главы МИД европейских стран даже впервые обсудили введение санкций. А главный союзник — США — оценивает, не была ли атака, жертвами которой стали десятки палестинцев, пересечением условной «красной линии». Сам Израиль признает, что удар был «трагической ошибкой». Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammed Salem, Reuters Фото: Mohammed Salem, Reuters

Вскоре после удара, который Израиль нанес в ночь на 27 мая, ЦАХАЛ сообщил, что в результате погибли два представителя военного крыла «Хамаса». Хотя Армия обороны Израиля также добавила, что «несколько гражданских лиц в этом районе получили ранения», напоминает Politico. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами удара стали как минимум 45 палестинцев, раненых — около 200. На фоне растущего возмущения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден признать: «Несмотря на все наши усилия не причинить вреда ни в чем не повинным гражданам, вчера вечером произошла трагическая ошибка».

Кадры из лагеря беженцев высокопоставленный собеседник издания «душераздирающими». «Израиль вправе преследовать "Хамас", но он должен принять всевозможные меры предосторожности для защиты гражданского населения», цитирует его Politico.

После визита в Израиль советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана США были убеждены, что смогли донести до израильских властей необходимость минимизировать ущерб населению от операции в Рафахе, пишет Axios. И теперь в Белом доме оценивают, пересек ли Израиль «красную линию» своим ударом по Рафаху.

Эта атака только усилила растущую критику международного сообщества, с которой Израиль столкнулся после начала войны, отмечает Associated Press. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к прекращению огня, МИД Германии — к скорейшему расследованию. Катар, ключевой посредник в попытках добиться прекращения, заявил, что удар по Рафаху может «осложнить» переговоры.

Соседние Иордания и Египет, заключившие мир с Израилем несколько десятилетий назад, также осудили удар в Рафахе. Отношения с последним резко ухудшились 27 мая, после гибели в перестрелке с военными ЦАХАЛа на границе с сектором Газа египетского солдата, напоминает The Guardian.

Министры иностранных дел Евросоюза впервые провели «серьезные переговоры» о возможных санкциях против Израиля, если он не будет соблюдать международное гуманитарное право, отмечает Politico.