Министр обороны Украины призвал страны ЕС взять шефство над бригадами ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров в режиме видеосвязи выступил на встрече министров обороны стран ЕС. Он попросил европейских коллег одобрить нанесение Украиной ударов западным оружием по России и увеличить поставки систем ПВО. Господин Умеров также призвал каждую из стран ЕС взять шефство над одной из бригад ВСУ.

«Активно обновляем боевые части для укрепления Вооруженных Сил. В связи с этим я предложил каждой из стран союзников взять на себя шефство над одной из таких бригад для ее оснащения. Вместе мы преодолеем любые трудности и обеспечим мирное будущее Украины и Европы»,— написал после встречи господин Умеров в своем Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Во время своего выступления Рустем Умеров также призвал министров обороны ЕС рассмотреть возможность использования российских активов для закупки оборонной продукции для Украины. По его словам, он подключился ко встрече европейских министров с передовой, где находится с рабочей поездкой.

Укрепление украинской ПВО также обсуждалось в апреле на заседании Совета Украина—НАТО. После встречи генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО провели инвентаризацию имеющихся систем ПВО и решили передать часть из них Украине, при этом точное число не приводилось.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Евгений Белоусов