Турция расширяет «зеленый список»

Турция может расширить прием платежей из России. Местные банки обсуждают возможность возобновить расчеты с российскими предпринимателями по обновленному списку товаров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса. В декабре, по данным СМИ, Турция почти перестала проводить трансакции из России. В феврале местные банки возобновили прием платежей по категориям «продукты», «текстиль», «медицина», «учеба» и «туризм». Теперь так называемый зеленый список планируется расширить, включив в него товары народного потребления, электронику и продукцию машиностроения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Заявление турецких банков нельзя назвать окончательным, это лишь приглашение к обсуждению, считает независимый эксперт финансового рынка Алексей Бушуев: «Необходимо понимать, что контекст гораздо шире, чем работа с санкциями. Мы наблюдаем в этом регионе резкий рост напряжения. В связи с этим Турции нужна если не сильная экономика, то по крайней мере не тот бардак, который у них сейчас творится. Поэтому можно где-то и подзабыть о санкциях, которые наложены Америкой, Европой и так далее.

Возможен и более сложный сценарий, например, это такой прокси-ход. Здорово, что сейчас это играет в нашу сторону, вопрос в том, как. В контексте большой игры, которая там идет в настоящий момент, само по себе заявление ничего не значит. Это некое приглашение к торгу. Чтобы судить о влиянии этого заявления на экономику, есть смысл дождаться реальных дел. В Турции нет такой публичности, чтобы сразу для всех были объявлены правила и так далее.

С уважаемыми турецкими партнерами очень много кейсов, которые могут говорить о том, что требуется подтвердить уровень доверия в экономической и политической связи перед тем, как перейти к конкретным действиям».

По данным «Известий», ранее контрагенты в Турции из-за опасений вторичных санкций со стороны Соединенных Штатов серьезно ужесточили систему внутреннего контроля товаров. Так, например, они запрашивали информацию о стране происхождения и о конечном покупателе.

Компании не могут предсказать возможность принятия этого решения, говорит директор по связям с общественностью Ассоциации производителей и продавцов электробытовой техники Антон Гуськов. Однако, по его словам, на российской стороне это скажется положительно: «Я думаю, что это политическая история, и нам очень сложно что-то комментировать в плане принятия окончательного решения, выработки механизмов, потому что, конечно, все это связано с санкционным давлением.

Но если это произойдет, и российским компаниям можно будет производить оплату за большую номенклатуру, то для российского бизнеса это будет хорошо, появится больше возможностей осуществлять платежи в большее количество стран. Тем более Турция — сосед Российской Федерации, это большой транспортный хаб, крупный производитель товаров народного потребления и бытовой техники, в том числе на территории России есть турецкие производители бытовой техники».

Эксперты подчеркивают, что Анкара ориентирована на укрепление деловых связей. Так, после введения 12-го пакета санкций в отношении России государство ищет варианты сотрудничества как с российской стороной, так и с Западом. По прогнозам, изменения условий торговли коснутся в первую очередь косметики, обуви, одежды, бытовой химии и техники.

Как будет выглядеть процесс расчетов между Россией и Турцией? Управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов уверен, что схема усиленного контроля сохранится, но теперь для обновленного списка товаров: «Есть решения, которые банки принимают самостоятельно: проводить или не проводить платежи за определенные товарные позиции. А есть объективные ограничения, которые продиктованы санкционными списками.

Например, китайские банки сейчас практически никакие платежи не пропускают с первого раза. А турецкие банки изначально ограничивали платежи только за продукцию, которая подпадает под прямые санкционные ограничения. Что касается, например, товаров бытового не двойного назначения, будь то электроника или какие-то приборы, банки могут проводить соответствующие платежи, не рискуя подпасть под вторичные санкции.

Они в первую очередь будут смотреть на прямые санкционные ограничения, на практику контролирующих органов Евросоюза и казначейства США. Все будет работать так же, как и сейчас, просто расширится список товаров.

Будет проверяться страна происхождения товара, ОКВЭД товара по документам, предоставляемым поставщиками или покупателями. Если прямых ограничений нет, то они будут проводить платежи. Наиболее сильно это повлияет на компании, которые занимаются торговлей подпадающей под ограничения или смежной продукцией, и предприятия, которые ее потребляют для своих собственных нужд. Но прямо или косвенно это повлияет на весь российский бизнес».

В конце 2023 года сразу несколько стран ограничили финансовые расчеты с Россией, опасаясь вторичных санкций. Помимо Турции о дополнительных проверках операций сообщали банки Китая и ОАЭ. По прогнозам экспертов, расширение так называемого турецкого зеленого списка возможно уже в июне.

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Анна Кулецкая