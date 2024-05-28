Подключение части Петровской набережной к сетям «РВК-Воронеж» оценили в 417 млн

Министерство тарифного регулирования Воронежской области установило для управления строительной политики облцентра плату за технологическое присоединение третьей очереди Петровской набережной к сетям «РВК-Воронеж» в 2024–2025 годах в 416,7 млн руб. Соответствующий приказ с подписью министра Людмилы Шелякиной опубликован на сайте правовой информации региона.

Управлению строительной политики придется заплатить 107 млн руб. за подключение к системе водоснабжения с присоединяемой нагрузкой в 330 кубометров в сутки, а также 309,7 млн руб. за подключение к системе водоотведения с дополнительной нагрузкой 170 кубометров в сутки.

Сейчас заканчивается благоустройство первой очереди набережной. Работы ведет «Воронежэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр»), их стоимость с 2022 года выросла с 762,2 млн до 1,2 млрд руб. Контракт на благоустройство второй очереди за 1,12 млрд в 2023 году получила кисловодская «Передвижная механизированная колонна №38». Впоследствии стоимость работ выросла до 1,18 млрд руб., они должны быть завершены осенью.

Ранее губернатор Александр Гусев заявил, что в рамках благоустройства третьей очереди набережной не предполагается возведение жилья.

О том, что могут построить на Петровской набережной, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Акватермические наработки».

Алина Морозова

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