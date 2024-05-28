Путин: наступление на Харьковскую область спровоцировали удары по Белгороду

Президент Владимир Путин во время общения с журналистами в Узбекистане ответил на вопрос о причинах российского наступления на Харьковскую область Украины. По словам президента, наступление на территории региона спровоцировали удары вооруженных сил Украины по Белгороду и другим приграничным районам.

«Все, что сейчас идет вокруг событий на подступах к Харькову,— так это же они спровоцировали эти события на этом направлении»,— сказал Владимир Путин.

Он добавил, что в случае ударов украинской армии по российским жилым кварталам Россия будет «вынуждена создавать зоны безопасности». По словам президента, западные СМИ пишут только о наступлении на Харьковскую область, но не упоминают при этом об обстрелах Белгорода и прилегающих территорий. «Они теперь пожинают плоды своего творчества. То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности»,— добавил Владимир Путин.

Он отметил, что «постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям». «И если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты?» — заключил президент.

10 мая Минобороны Украины сообщило об усилении наступления российских войск на харьковском направлении. В приграничных районах Харьковской области была объявлена эвакуация. 17 мая Минобороны России опубликовало сводку, в которой говорилось, что с 10 мая подразделения группировки «Север» взяли под свой контроль 12 населенных пунктов Харьковской области. Позднее Минобороны РФ сообщало о взятии населенных пунктов Старица, Берестовое и Ивановка.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».