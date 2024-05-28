Перевалка угля в Тамани может превысить в июне 2 млн тонн

В июне порт Тамани планирует перевалить более 2 млн тонн угля, по итогам мая перевалка составит около 1 млн тонн, сообщил журналистам коммерческий директор по навалочным грузам ОТЭКО Александр Гаганов.

По его словам, сейчас услугами терминала ОТЭКО пользуются порядка 14 компаний, представляющих десятки производителей угля. «Мы активно наращиваем перевалку и работаем с ОАО РЖД над исполнением всего объема заявок,— сообщил он.— Ставки у нас комфортные, компании готовы к нам ехать».

ОТЭКО Мишеля Литвака управляет навалочным терминалом мощностью 70 млн тонн угля в год и наливным терминалом в порту Тамань. В начале года угольные компании и трейдеры сократили перевалку через терминал ОТЭКО, добиваясь снижения тарифов в условиях падения мировых цен на уголь. После снижения ставок в мае отгрузки возобновились.

ФАС не поддержала возврат скидок на дальность перевозки, подробнее об этом — в материале «Уголь разгружают от льгот».

Наталья Скорлыгина