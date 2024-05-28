Бывшего гендиректора China Huarong International Holdings приговорили к казни

Народный суд промежуточной инстанции Тяньцзиня приговорил к смертной казни бывшего генерального директора China Huarong International Holdings за взяточничество. Как сообщает агентство Xinhua, ранее Бай Тяньхуэй был признан виновным в получении взяток на сумму более 1,108 млрд юаней ($151 млн).

Бай Тяньхуэй был арестован в январе 2019 года одновременно с руководителями нескольких подразделений крупнейшей в Китае компании по управлению активами China Huarong. За год до этого в апреле 2018 года было начато расследование в отношении China Huarong и ее тогдашнего руководителя Лай Сяомина. Позднее он был исключен из Коммунистической партии за многочисленные серьезные нарушения партийной дисциплины и законов страны, включая дачу и получение взяток, а также присвоение государственного имущества. В августе 2020 года Лай Сяомин предстал перед судом. Его обвинили в получении взяток в размере 1,79 млрд юаней ($277,3 млн) и незаконном получении государственных средств в размере 25,13 млн юаней. В январе 2021 года Лай Сяомин был признан виновным и приговорен к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение 29 января 2021-го.

В ходе расследования в отношении Бай Тяньхуэя, как сообщает Xinhua, было установлено, что в 2014–2018 годах гендиректор China Huarong International Holdings, пользуясь занимаемыми высокими должностями в нескольких подразделениях, «оказывал помощь» разным структурам «в получении доступа к проектам, к корпоративному финансированию и в решении других вопросов». При этом он незаконно получил объекты недвижимости на $151 млн, что было приравнено к получению взяток на эту сумму. В ходе следствия Бай Тяньхуэй «предоставил важные данные для раскрытия других дел», «помог раскрыть серьезные преступления» других лиц. Однако суд счел, что этого недостаточно для смягчения наказания.

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Алена Миклашевская