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ООО «Максстрой» благоустроит вторую часть Лопатинского оврага за 22,3 млн рублей

Нижегородское ООО «Максстрой» выполнит работы по благоустройству второй очереди Лопатинского оврага в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. По итогам конкурсных процедур контракт с подрядчиком заключен по начальной цене — 22,32 млн руб.

В рамках контракта «Максстрой» должен вырубить деревья и кустарники и посадить другие, выполнить демонтажные работы, обустроить покрытия и газоны, создать сеть уличного освещения и установить малые архитектурные формы. Работы должны быть завершены до 15 августа 2024 года.

В 2021 году ООО «Максстрой» уже выполняло работы по комплексному благоустройству первой очереди Лопатинского оврага. Тогда стоимость муниципального контракта составляла 45,9 млн руб. По данным портала госзакупок, работы не были выполнены в установленный срок в полном объеме и контракт был расторгнут по соглашению сторон. Подрядчику было выплачено 39,8 млн руб.

Андрей Репин

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