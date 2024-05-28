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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Элисты возобновил работу

Самолет авиакомпании Red Wings из Москвы приземлился в аэропорту Элисты, который возобновил работу после двухлетнего перерыва. В 2022 году из-за военной операции на Украине было решено о временном закрытии 12 аэропортов на юге и в центральной части России.

«Воздушное судно авиакомпании Red Wings из Москвы (Жуковский) прошло по традиции через водяную арку, его экипаж жители Калмыкии встретили в национальных костюмах с хадаками (длинный узкий платок)»,— сообщили ТАСС в пресс-службе главы Калмыкии Бату Хасикова.

В прошлом году в аэропорту был отремонтирован пассажирский терминал. Его пропускная способность увеличилась вдвое, до 100 пассажиров в час. Кроме того, аэровокзал оснастили современным оборудованием для систем регистрации, досмотра и обработки багажа. По прогнозу Ассоциации туроператоров России (АТОР), запуск регулярных авиарейсов между Москвой и Элистой позволит увеличить турпоток в Калмыкию в два раза в годовом выражении. В 2023 году республику посетили 120 тыс. туристов.

Как выяснил «Ъ», запустившие рейсы в Элисту авиакомпании могут получить разрешение на спрямление маршрутов в южной части РФ, закрытой для перелетов с 2022 года. Речь идет о сокращении времени полетов в Сочи, ОАЭ и Египет, что могло стать стимулом для привлечения Red Wings и «Аэрофлота» на не самое популярное направление. Туристический потенциал Калмыкии эксперты считают ограниченным.

Подробности — в материале «Ъ» «Элиста прямо по курсу».

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