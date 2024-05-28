Петербург стал лидером по доли бронирований гостиниц на лето
Санкт-Петербург обошел Москву и российские курорты и занял первое место по доли бронирований гостиниц и отелей на летний сезон, сообщили в пресс-службе цифровой экосистемы МТС.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
На северную столицу пришлось 12% от всех бронирований. При этом Москва разместилась на второй позиции — 8%. Третье место принадлежит Сочи и Адлеру — 7%. Петербург стал самым популярным городом у путешественников в этом сезоне.
Средний чек суточного проживания в Петербурге составляет 5700 рублей, что на 500 рублей больше, чем в столице. Однако такой показатель не самый большой по стране. Первое место у Казани — 8600 рублей.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу запустил горячую линию для туристов.