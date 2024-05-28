Импорт теряет динамику

Импорт в Россию стремительно сокращается: поставки из некоторых стран обвалились на 30%. Менее активно торговать с Москвой стали почти все ключевые партнеры, сообщает издание The Bell (внесено Минюстом в реестр иноагентов). СМИ проанализировало таможенную статистику некоторых дружественных и нейтральных государств за первые три месяца этого года. Выяснилось, что объем импорта из Турции в денежном выражении уменьшился на треть год к году, а из Казахстана — на четверть. Почти такая же динамика фиксируется и в отношении товаров из Гонконга, Сербии, Азербайджана и Армении. Чуть медленнее поставки сокращал Китай, всего минус 2% по сравнению с началом 2023-го. Однако в абсолютных цифрах это более $0,5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С чем связан такой тренд? И что он означает для экономики России? “Ъ FM” обсудил эти вопросы с кандидатом экономических наук, автором проекта «Простые числа» Олегом Комоловым: «У этого обстоятельства есть две причины. Во-первых, это падение курса рубля. Речь идет не о номинальном, а о так называемом эффективном курсе, который обесценился почти на 12% по сравнению с уровнем года ранее. Эффективный курс рубля — это курс против корзины ключевых валют торговых партнеров, и, соответственно, падение этого значения увеличило расходы на импорт, и, как следствие, привело к снижению поставок.

Но, наверное, более важное обстоятельство — это влияние вторичных санкций со стороны США. Под ограничения попадают компании, позволяющие России закупать станки с числовым программным управлением, полупроводниковые материалы, подшипники.

И после введения этих ограничений ряд китайских банков ввели дополнительные собственные ограничения на прием платежей от клиентов из РФ. До 90% трансакций сейчас не проходит, помогают посредники из дружественных стран. Но, разумеется, они требуют за это комиссионное вознаграждение, до 15% растут расходы на обслуживание поставок.

Что касается последствий, то они зависят от того, каких именно отраслей это коснется. Если речь идет только о военных поставках и о поставках промышленного оборудования, то здесь эффект будет иметь отложенное значение. В роли буфера выступит государственный бюджет. Видимо, просто вырастут его расходы на оплату продукции военно-промышленного комплекса. Все это выльется в конечном счете в инфляцию за счет обслуживания этого долга и разных форм необеспеченной эмиссии рубля».

Падение объемов импорта признавала и Федеральная таможенная служба. По ее данным, ввоз товаров из Азии в марте сократился на 17%, а из Европы — на 25%. Сложности возникают с покупкой транспортных средств, оборудования, различных инструментов и приборов, отмечали в ФТС. При этом в 2023 году наблюдался обратный тренд — ключевые торговые партнеры Москвы активно наращивали объемы поставок. Импорт из Китая, например, увеличился в полтора раза.

Однако даже несмотря на это, зарубежной продукции не хватало, чтобы удовлетворить все потребности российского рынка, отмечают собеседники “Ъ FM”. Теперь же дефицит может обостриться, но не сразу, предупредил старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло: «В логистике нельзя повернуть выключатель, чтобы вдруг товаров стало на 15% меньше. Пока продукцию произведут, пока ее поставят, пока она появится на полках магазина, в любом случае пройдет от трех до шести месяцев. Это первое.

Второе: товары, поставляемые из Китая, — это огромный перечень номенклатуры. По статистике, примерно 51% — это как раз те самые машины, оборудование. И продукция, которая появляется на полках, является производной от поставок этих товаров.

Так что мы, вполне возможно, увидим недостачу этих товаров еще с большим временным лагом. Но это будет заметно по увеличивающейся стоимости товаров, по сокращению ассортиментного перечня товаров к июлю-августу».

Впрочем, пока динамику рано называть негативной, полагают некоторые собеседники “Ъ FM”. По их мнению, объемы импорта могут восстановиться, поскольку платежи за многие товары все-таки пройдут длительную процедуру комплаенса. Кроме того, не исключено, что Москва найдет новые цепочки поставок — торговля с Кыргызстаном, например, в начале 2024-го лишь активизировалась. Однако усиливать санкционное давление на третьи страны продолжит и Запад, подчеркивают эксперты.

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Иван Хорушевский