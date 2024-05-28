Зеленский и премьер Бельгии подписали соглашение о безопасности

Владимир Зеленский посетил Бельгию с рабочим визитом, где провел переговоры с премьер-министром страны Александром Де Кроо. По итогам встречи стороны подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности, сообщает Reuters.

Согласно публикации, в документе оговорено, что Украина получит от Бельгии не менее €977 млн в качестве военной помощи в этом году. Кроме того, Бельгия обязуется оказывать поддержку Украине в течение ближайших десяти лет. Ранее бельгийская сторона сообщила, что Брюссель поставит Киеву 30 единиц истребителей F-16 к 2028 году. Как уточнила глава МИД королевства Аджа Лябиб, первые поставки состоятся до конца текущего года. F-16 планируется поставлять по мере того, как Брюссель будет получать от США заказанные в 2018 году им на замену F-35, отмечается в заявлении главы МИД.

Накануне украинский президент посетил Испанию и подписал с премьер-министром страны Педро Санчесом двустороннее соглашение о безопасности. Такие же соглашения с Украиной уже подписали раннее Германия, Дания, Франция, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия.

Издание Hln сообщало, что после Бельгии Владимир Зеленский может посетить Португалию. Первоначально его поездки в эти страны планировались в начале мая, но были перенесены. Офис украинского президента объяснил перенос зарубежных визитов тяжелой ситуацией в зоне боевых действий, в том числе в Харьковской области.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Ольга Семеновых