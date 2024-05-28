Спрос на мороженое в Нижегородской области за год вырос на 80%

Нижегородская область по итогам первого квартала 2024 года вошла в первую десятку российских производителей мороженого по данным государственной системы маркировки «Честный знак». В общем рейтинге регион занял шестое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего в январе-марте в Нижегородской области произведено почти 4 млн кг мороженого.

Лидером рейтинга стала Москва (почти 20 млн кг). В ТОП-5 также попали Краснодарский край (15,2 млн кг), Ярославская (10,3 млн кг) и Новосибирская области (5,8 млн кг), а также Татарстан (4,6 млн кг).

По данным «Честного знака», за год спрос на мороженое в Нижегородской области увеличился на 80%, цена на него выросли на 2%, до 607 руб. за килограмм.

Андрей Репин