Авторынок выехал с праздников

Рынок легковых автомобилей в России к концу месяца оживился после майских праздников. Последние 14 дней еженедельно продается около 29 тыс. машин, а по итогам месяца продажи могут выйти на уровень 118–120 тыс. штук, что на 12–14% ниже апрельских. Дилеры отмечают снижение спроса на официально представленные китайские бренды и потребность в сохранении скидок на машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

За неделю 20–26 мая продажи новых легковых автомобилей сократились на 3,4% неделя к неделе, до 28,6 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Лучший результат в мае фиксировался на неделе 13–19 мая — 29,6 тыс. машин, или 4,2 тыс. штук в сутки в среднем. Минимальные продажи отмечались на неделе 6–12 мая — 22 тыс. машин, или 3 тыс. штук в сутки.

Сергей Удалов из «Автостата» напоминает, что на последней неделе месяца продажи еще подрастут. Об этом же говорит гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский, прогнозируя, что эта неделя будет более активной как со стороны клиентов, так и со стороны продавцов: «Всем нужно выполнять план». Пока же, отмечает он, в спросе фиксируется некоторая стагнация, но по трафику это не заметно.

Директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов говорит, что на неделе 20–26 мая трафик неделя к неделе вырос на 10%, а контрактование осталось сопоставимым. Он уточняет, что заметно снизилось число покупок официально представленных в РФ китайских брендов. Господин Иванов указывает, что это в том числе следствие вымытого в марте спроса. Кроме того, из-за летней погоды уехали за город клиенты, у которых есть такая возможность, добавляет он. В «Борисхофе» наблюдают двухзначное падение продаж «как минимум по трем» официально присутствующим брендам из Китая неделя к неделе и «лишь по одному» незначительный рост.

Исходя из расчетов “Ъ” на основе еженедельных данных «Автостата», в мае может быть продано 118–120 тыс. легковых автомобилей, что на 12–14% меньше, чем в апреле.

Как отмечает Сергей Удалов, опасения, что все, кто хотел, купили автомобиль в марте—апреле на фоне ожидания изменения цен после новых правил уплаты утильсбора при ввозе из стран ЕАЭС, не реализовались. Автомобильный аналитик Владимир Беспалов говорит, что объемы продаж вышли на уровень 120–130 тыс. ежемесячно, что выглядит как «нормальный докризисный рынок».

Заместитель гендиректора «Авилона» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев прогнозирует, что по итогам мая продажи будут ниже апреля на 5–10%. «Треть месяца пришлась на праздники, и никто не ждет апрельской динамики»,— отмечает он. В то же время, добавляет господин Тюктеев, в прошлом году взлет трафика после майских праздников был более заметным, чем в этом. Сейчас, по его словам, трафик имеет «стабильный вектор на рост третью неделю подряд».

По сравнению с прошлым годом результат мая 2024 года все равно позитивный: продажи могут вырасти примерно на 63–66% на фоне низкой базы весны 2023 года. Фактически на объемы около 100 тыс. продаваемых ежемесячно автомобилей и выше рынок вышел только летом 2023 года, когда расширился объем предложения автомобилей. Кроме того, в мае 2023 года продажи также проседали к апрелю на фоне праздников.

Андрей Ольховский, гендиректор «Автодома», в интервью “Ъ” в январе 2024 года: «Когда дефицита автомобилей нет, а есть избыток, дилеры вынуждены давать какие-то скидки и преференции покупателям».

По словам Рената Тюктеева, уровень поддержек, скидок, акций и субсидий в мае очень похож на апрель. «И конечно, в мае авторынок уже не получал новостей об отмене тех или иных льготных таможенных схем, которые помогли ему в начале апреля собирать больше контрактов. Спрос был более ровным»,— напоминает он. От лета в «Авилоне» не ждут «прорывов». Как считает господин Тюктеев, возможно, торговля будет похожа на ситуацию в апреле.

В «Борисхофе» констатируют, что «конкуренция за клиента не ослабевает», поэтому программы поддержки продаж будут продолжены. «Специальные условия покупки меняются регулярно, но вряд ли можно говорить, что вчера были хорошие предложения, а сегодня они стали хуже»,— указывает Андрей Ольховский. В июле он ожидает изменения ставок утильсбора, что, по словам господина Ольховского, может стать триггером для динамики продаж. «Но в зависимости от того, какие программы будут предприняты дистрибуторами, спрос может качнуться как в сторону повышения, так и в сторону понижения»,— уточняет он. Традиционно, если утильсбор повышается не одномоментно, в ожидании обновления прайс-листов спрос на автомобили растет.

Спрос на новые автомобили у россиян остается на прежнем уровне, особенно в сезон отпусков, говорит глава дилерского направления Fresh Евгений Житнухин. Но на продажи в июне может негативно повлиять сокращение ассортимента из-за новых правил ввоза автомобилей, а также сохранение высоких ставок по кредитам, предупреждает он.

Ольга Никитина